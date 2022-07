Anupama: 'अनुपमा' सीरियल में ये मेन किरदार छोड़ सकता है शो? नाम जानकर उड़ेंगे होश

Anupama: 'अनुपमा' (Anupama) सीरियल में इन दिनों छोटी अनु के आने के बाद सीरियल में और भी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. एक तरफ शाह परिवार छोटी अनु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ पाखी के लव अफेयर ने परिवार की नाक में दम कर दिया है. इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि शो का एक और मुख्य किरदार सीरियल को अलविदा कह सकता है. इस खबर का दावा सोशल मीडिया पर तेजी से किया जा रहा है. जिस किरदार का नाम सामने आ रहा है उसे जाने के बाद इतना तो जरूर है कि इसकी टीआरपी को तगड़ा झटका लग सकता है.

स्क्रीन स्पेस किया जा रहा कम

अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये किरदार कौन है? दरअसल, ये किरदार कोई और नहीं बल्कि आपके फेवरेट अनुज कपाड़िया है. बीते कुछ दिनों से अनुज कपाड़िया (Anuj Kapadia) का शो में स्क्रीन स्पेस काफी कम किया गया है जिस वजह से अनुज यानी कि गौरव खन्ना के शो को छोड़ने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.

फैंस को है शक

गौरव खन्ना का शो में स्क्रीन स्पेस कम किए जाने के बाद से दर्शकों के मन में अनुज (Gaurav Khanna) का किरदार छोटा करने या फिर अनुज के शो छोड़ने की अटकलों को हवा मिल रही है. यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी फैंस कई तरह के दावे कर रहे हैं.

एक फैन ने लिखा- 'कई लोगों ने अनुपमा सिर्फ अनुज कपाड़िया के किरदार के आने के बाद देखना शुरू किया था. लेकिन मेकर्स ने अनुज का किरदार डेंजर जोन में ला दिया है. अनुज ही उम्मीद है.'

Many people started Watching Anupamaa bcuz of Anuj and makers really want to put Anuj's character in danger

ANUJ IS HOPE #GauravKhanna #AnujKapadia #Anupamaa — Gauravkhannalovers_ ( Proud fan ) (@gauravklovers) July 22, 2022

दूसरे फैन ने दावा किया कि 'हो सकता है कि अनुज यानी कि गौरव खन्ना को कोई और शो मिल गया हो और वो शो को छोड़ना चाहते हो. लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा.'

Is it possible that #GauravKhanna has got another job and needs to leave this show? I guess only time will tell. But meanwhile

ANUJ IS HOPE#Anupamaa #MaAn #anujkapadia — Devika (@Tesh_1998) July 22, 2022

तीसरे यूजर ने लिखा- 'जिंदगी में वैसे ही बहुत सारी तकलीफें है. ऐसे में हम लोग अनुपमा में अनुज कपाड़िया को देखकर थोड़ी उम्मीद बंधी रहती है. तो आप क्यों अनुज कपाड़िया के किरदार को शो में मारना चाहते हैं.'

We already have enough dukh dard peeda in real life. We watch #Anupamaa for a hiatus and hope that someone like #AnujKapadia gives. Why would you want to kill him and give us more ddp!?@ketswalawalkar

ANUJ IS HOPE (@OneHappyInsaan) July 22, 2022

दो लोग पहले भी छोड़ चुके शो

'अनुपमा' सीरियल से पहले ही दो लोग किनारा कर चुके हैं. इनमें नंदिनी का रोल निभाने वाली अनघा भोसले और दूसरे अनेरी यानी मुक्कू है. ये दोनों ही इस शो को अलविदा कह चुके हैं.

