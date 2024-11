'बिग बॉस 18' में सलमान खान ने लगाई थी झाड़ और अब अशनीर ग्रोवर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मुझे चेक मिला था

शार्क टैंक के जज और भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर जब से बिग बॉस 18 के स्टेज पर नजर आए हैं, तब से सुर्खियों में बने हुए हैं. सलमान खान ने उन्हें खूब खरी-खरी सुनाई थी, जिसके बाद तो उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें हो रही थीं. अशनीर ग्रोवर ने कभी सलमान खान को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसका भाईजान ने पूरा बदला बिग बॉस में लिया. अब इस फजीहत के बाद अशनीर ग्रोवर का रिएक्शन सामने आया है.

अशनीर ग्रोवर ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और सलमान खान के साथ तस्वीर भी शेयर की. जहां उन्होंने सलमान खान की तारीफ भी की और साल 2019 की मुलाकात के बारे में भी बताया. चलिए बताते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा है.

अशनीर ग्रोवर ने की ये 6 बातें

अशनीर ग्रोवर ने लिखा, 'उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बिग बॉस के वीकेंड का वार का एपिसोड अच्छा ल होगा. काफी मजा आया होगा. मैं श्योर हूं कि वो एपिसोड टीआरपी के मामले में भी छा गया होगा. हालांकि नीचे लिखी सारी स्टेटमेंट सही है. 1. सलमान खान एक शानदार एक्टर और होस्ट हैं. 2. सलमान खान जानते हैं कि बिग बॉस में क्या चलेगा. 3. मैं हमेशा से ही सलमान खान की और उनके बिजनेस की तारीफ करता हूं. कभी भी उनके बारे में कुछ भी अपमानजनक नहीं कहा है. 4. मेरे डील के नंबर भी हमेशा से सही भी रहे हैं. 5. मेरी सलमान खान के साथ एक्सक्लूसिव मुलाकात मई 2019 में JW मैरियट जुहू में 3 घंटे के लिए ब्रैंड कोलाब के लिए हुई थी. जहां और भी डायरेक्टर थे. 6. बिग बॉस में बतौर गेस्ट आना यूं ही नहीं था इसके लिए मुझे चेक मिला है. 7. आखिरी बात, अब मेरे पास उनके साथ की अच्छी फोटो हो गई है. जबकि पहले नहीं थी. थैंक्यू सलमान खान.'

I hope you enjoyed the Bigg Boss weekend ka vaar ! I had good fun. And I am sure the particular episode got great TRP / viewership. BTW all of statements below are TRUE:

- Salman is a great host & actor

- Salman knows what works on Bigg Boss

- I’ve always praised Salman for his… pic.twitter.com/HH0iOzzZY3

— Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) November 18, 2024