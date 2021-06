'गोरी मैम' ने फेक ID बनाकर ली वैक्सीन? खबर सुन Saumya Tandon ने कही ये बात

नई दिल्ली: इन दिनों देश में अधिकतर इंसान कोरोना के लिए वैक्सीन (Corona vaccine) लगवाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है. लेकिन वहीं कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जब लोग फेक आईडी का इस्तेमाल करके वैक्सीन ले रहे हैं. जहां बीते दिनों मीरा चोपड़ा (Actress Meera Chopra) द्वारा फर्जी आई कार्ड की मदद से वैक्सीन लेने की बात सामने आई थी, वहीं अब टीवी सीरियल 'भाभी जी घर पर है!' (Bhabi Ji Ghar Par Hai!) में 'अनीता भाभी' का किरदार निभाकर पहचान पाने वाली एक्ट्रेस सौम्या टंडन (Saumya Tandon) पर भी यही आरोप है.

दरअसल मीरा चोपड़ा वाले ही मामले की जांच समिति की रिपोर्ट ने एक ऐसा ही बड़ा खुलासा किया है. जिसमें सौम्या टंडन को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है. इस रिपोर्ट की मानें तो इस तरह फेक तरीके से वैक्सीन लेने वाली मीरा चोपड़ा एकमात्र एक्ट्रेस नहीं हैं, बल्कि 'भाभी जी घर पर है!' की अनीता भाभी (Anita Bhabhi) या 'गोरी मैम' के रूप में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस सौम्या टंडन (Saumya Tondon) भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार सौम्या टंडन ने भी वैक्सीन लेने के लिए फेक या बोगस आईडी कार्ड का उपयोग किया है. यह दावा ठाणे महापालिका की जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद उसमें सौम्या का नाम सामने आने के बाद किया जा रहा है. बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार इस तरह से अब तक 21 फर्जी आईडी जारी किए जा चुके हैं और इनमें से 15 लोगों का वैक्सीनेशन इसी फेक तरह से किया जा चुका है.

सौम्या टंडन ने ट्वीट कर इन आरोपों के सिरे से खारिज किया है. सौम्या टंडन ने ट्वीट में लिखा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है कि मैंने अवैध तरीके से ठाणे में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है, वह पूरी तरह से गलत है. मैंने अपना पहला जैब लिया जरूर है, लेकिन पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने घर के पास स्थित एक सेंटर से लिया है. कृप्या असत्यापित रिपोर्ट और दावों पर विश्वास न करें.

Contrary to some media reports claiming that I have taken my first Covid vaccine dose from A facility in Thane by dubious means is untrue. I have taken my first jab but from a centre near my house following proper procedures. Please don’t believe in unverified reports and claims.

— Saumya Tandon (@saumyatandon) June 4, 2021