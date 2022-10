हुआ छोकरा जवां रे: 19 साल के Abdu Rozik का 28 साल की Nimrit के लिए धड़का दिल, बज उठीं दिल में घंटियां

Abdu Rozik and Nimrit Kaur: बिग बॉस के हर सीजन में कोई ना कोई जोड़ी बनती ही है. इस बार भी रह-रहकर घर में प्यार की शुरुआत होती नजर आ रही है. पहले सुम्बुल और शालिन (Sumbul and Shalin) का नाम जुड़ा तो फिर टीना और शालिन के बीच नजदीकियां नजर आने लगीं. वहीं पिछले कुछ समय से गौरव और सौंदर्या (Gaurav and Saundarya) भी करीब आते नजर आ रहे हैं. लेकिन अब जो जोड़ी घर में बनने जा रही है उस पर सबकी नजरें आ टिकी हैं. दरअसल, 19 साल के अब्दु रोजिक (Abdu Rozik) का दिल 28 साल की निम्रत कौर (Nimrit Kaur) के लिए धड़क उठा है.

हुआ छोकरा जवां रहे

अब्दु और निम्रत के बीच एक कमाल की बॉन्डिंग इन दिनों देखने को मिल रही है. यूं तो अब्दु पर हर कोई फिदा है, उनकी क्यूटनेस हर किसी को खूब भाती है लेकिन अब्दु जिस पर फिदा हैं वो हैं निम्रत कौन. इन दिनों अब्दु निम्रत के पीछे दीवाने नजर आ रहे हैं. वो जहां जाती हैं अब्दु वही पहुंच जाते हैं. उनके दिल में निम्रत को लेकर घंटियां. कभी देर तक छोटे भाईजान हसीना को निहारते नजर आते हैं तो कभी उन्हें मेकअप करते हुए एक टक देखते रहते हैं. लिहाजा अब्दु का ये अंदाज भी हर किसी को खूब भा रहा है.

करण जौहर करेंगे शो को होस्ट

तमाम खबरों के बीच अब ये खबर भी आ रही है कि इस बार शुक्रवार का वार और शनिवार का खास एपिसोड करण जौहर ही होस्ट करने वाले हैं. कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए सलमान खान ब्रेक ले रहे हैं लिहाजा उनकी जगह करण जौहर इस हफ्ते शो को होस्ट करते और कंटेस्टेंट के साथ दिवाली मनाते नजर आएंगे. हालांकि इन खबरो में कितनी सच्चाई है वो शुक्रवार को साफ हो ही जाएगा.

