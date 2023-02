MC Stan Beats Virat Kohli: 'बिग बॉस 16' विनर एमसी स्टैन ने तोड़ा विराट कोहली का ये रिकॉर्ड, सिर्फ 2 दिन में दे दी मात

Bigg Boss 16 Winner MC Stan Breaks Record: 'बिग बॉस 16' (Bigg Boss 16) के विनर एमसी स्टैन ट्रॉफी जीतने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए हैं. हालांकि एमसी स्टैन (MC Stan) के जीतने पर कई लोग शॉक्ड हो गए. ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि प्रियंका चौधरी या फिर शिव ठाकरे में से कोई एक जीतेगा. लेकिन क्या आपको पता है 'बिग बॉस 16' के विनर बनते ही एमसी स्टैन ने ना केवल सिद्धार्थ शुक्ला बल्कि क्रिकेटर विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एमसी स्टैन ने ऐसा क्या किया. तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब हम दिए देते हैं.

7 करोड़ लोगों ने लाइक की फोटो

एमसी स्टैन ने 'बिग बॉस 16' का विनर बनते ही सोशल मीडिया पर जीत की फोटो शेयर की थी. इस फोटो में एमसी स्टैन सलमान खान के साथ नजर आ रहे हैं. इस फोटो को खबर लिखे जाने तक करीबन 7 करोड़ 13 लाख , 6 हजार 379 लोगों ने लाइक किया है. इस पोस्ट पर लगातार लाइक बढ़ते जा रहे हैं.

पीछे रह गए सिद्धार्थ शुक्ला

एमसी स्टैन के पोस्ट पर लगातार बढ़ती जा रही संख्या ने 'बिग बॉस' के इससे पहले विनर रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला और तेजस्वी प्रकाश का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सिद्धार्थ शुक्ला ने जब इस ट्रॉफी को जीता था तो उनके पोस्ट को 5 करोड़ लाइक्स मिले थे.

#MCStan Recent Post Got More Likes Than Virat Kohli's Recent Post & few people question #MCStan fanbase? Welcome to the Reality.

MC STAN WINS DHH WINS pic.twitter.com/vF7AH5vVRT

— MC STAN (@Pawanra73009842) February 13, 2023