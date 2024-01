Bigg Boss 17 Ayesha Khan: 9 साल की उम्र में आयशा का हुआ था उत्पीड़न,बोलीं- मुनव्वर ने मुझे यूज किया

'बिग बॉस 17' में आयशा खान के आरोपों ने मुनव्वर फारूकी की गेम को पलट कर रख दिया है. उन्होंने स्टैंडअप कॉमेडियन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उन्हें सिर्फ यूज किया और धोखा दिया. इन आरोपों को सुनकर मुनव्वर भी सुन्न पड़ गए. दर्शकों को हैरानी तब हुई जब मुनव्वर इन आरोपों को नकार भी नहीं पाए. साथ ही आयशा ने शो में खुलासा किया कि 9 साल की उम्र में उनका उत्पीड़न हुआ था.

हालिया एपिसोड में जब मुनव्वर फारूकी की आयशा खान ने पोल खोली तो वह रोते हुए अंकिता लोखंडे से कहती हैं कि 9 साल की उम्र में उनका हैरेसमेंट हुआ था. यही वजह है कि वह अब खुद के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगी. ये बात मुनव्वर को भी बताया था लेकिन इन्होंने ये बाद भी जाकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बता दी थी.

आयशा खान ने लगाया मुनव्वर पर यूज करने का आरोप

अंकिता लोखंडे के गले लगकर आयशा खान ने कहा, 'मैं जब 9 साल की थी तो मेरा उत्पीड़न हुआ था. उस घटना ने मुझे हिलाकर रख दिया था कि मैं क्यों अपना स्डैंट नहीं ले पाई. तब से अब तक मैं खुद के साथ कुछ बुरा नहीं होने देना चाहती. इस आदमी ने मेरा यूज किया और मुझे फेंक दिया. मुझे नाजिला ने बताया था कि ये मेरे साथ सिर्फ सेक्स के लिए था.'

WTF?????#MunawaraFaruqui told #Nazila that he has kept #AyeshaKhan for S*X only.

He said, "aur nahi to kis liye rakha hua hai"

Womanizer gunahgaar kutta

Plz SAVE GIRLS FROM MUNAWAR#BiggBoss17 #BB17 #BiggBos17pic.twitter.com/pbcn0hoSuM

