Bigg Boss 17 Opinion: अंकिता लोखंडे ने खेली गंदी गेम? 'महानता की देवी' बन विक्की जैन को ही बनाया बली का बकरा

माना अंकिता लोखंडे दमदार एक्ट्रेस हैं. ये भी मानते हैं कि उन्होंने अपने दम पर जो कामयाबी हासिल की वो जबरदस्त है. ये भी सही है कि वह मजबूत कंटेस्टेंट हैं और अच्छी वाइफ हैं. लेकिन ये कैसे तय होता है कि विक्की जैन अच्छे पति नहीं है. पूरा सीजन जिस तरह अंकिता लोखंडे की छवि को बनाने की कोशिश की गई, वो भी ठीक था. लेकिन विक्की जैन को गिराकर ये सब करना, ये कतई बकवास है.

वैसे तो मियां-बीवी के झगड़े में जो बुले वही बुरा बनता है.लेकिन जब दोनों रियालिटी शो पर हैं और इनका रिश्ता जगजाहिर है तो मैं क्यों न इस पर कुछ कहूं. बिग बॉस के दर्शक होने के नाते ये मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि किस कदर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले टास्क से लेकर वीकेंड के वार पर सलमान खान तक ने हर बार विक्की जैन को कमत्तर की आंकने की कोशिश की है.हर किसी ने विक्की की ही गलतियां गिनाई हैं लेकिन क्या अंकिता की कोई गलती नहीं?

बात में दम है

'द खबरी' ने एक ट्वीट किया, 'सारे इल्जाम विक्की जैन के माथे पर मंड दिए गए. जबकि अंकिता लोखंडे ही इनसिक्योर, इरिटेटिंग, रोतड़ू, जलनखोर और शिकयाती हैं. और अचानक उन्हें महानता की देवी बन गई हैं.'

All the blame has been put on #VickyJain

It was #AnkitaLokhande, the insecure, the jealous, the irritating, crying, cribbing and complaining.

Suddenly she is being potrayed as MAHAANTA KI DEVI

— The Khabri (@TheKhabriTweets) January 22, 2024