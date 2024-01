'इतना बड़ा मैटर था फिर भी मैं..' अंकिता लोखंडे के साथ झगड़े में विक्की जैन ने घसीटा सुशांत सिंह राजपूत का नाम; कह दी ऐसी बात

Vicky Jain On Sushant Singh and Ankita: टीवी का सबसे विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' (Bigg Boss 17) अपने फिनाले के बेहद करीब पहुंच चुका है और जल्द ही अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा. हाल ही में शो से समर्थ जुरेल (Samarth Jurel) घर से बेघर हो चुके हैं और अब घर में महज लोग बचे हैं. इसी बीच एक बार फिर विक्की जैन (Vicky Jain) और अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) के बीच जबरदस्त झगड़ा देखने को मिला और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिनसे सभी को हैरान कर दिया.

दरअसल, शो में अंकिता कई बार दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के बारे में बात करती हुई और उनको याद करती हुई नजर आईं, जिसको लेकर एक्ट्रेस पर सिमपेथी हासिल करने का आरोप भी लग रहा है, लेकिन हाल ही में अंकिता और विक्की के बीच में झगड़े में ऐसा पहली बार हुआ जब विक्की ने बिग बॉस के घर में सुशांत सिंह का नाम लिया और काफी सारी बातें कहीं. बिग बॉस के हालिया एपिसोड की शुरुआत विक्की और अंकिता के झगड़े से होती है.

