BB 17 Weekend Ka Vaar: पति संग अंकिता के झगड़े पर सलमान खान ने किसका लिया स्टैंड, विक्की जैन की भाभी बोलीं- एक्ट्रेस बहू नहीं चाहिए थी

'बिग बॉस 17' में इस हफ्ते काफी कुछ हुआ. एक तरफ नॉमिनेशन टास्क तो दूसरी ओर अंकिता और विक्की की बढ़ती लड़ाइयां. ऐसे में सभी दर्शकों को सलमान खान के वीकेंड का वार का इंतजार था. आखिर भाईजान किसका सपोर्ट करते हैं और किसकी क्लास लगाते हैं. तो चलिए शनिवार के एपिसोड के वीकेंड के वार का पूरा अपडेट देते हैं. आखिर कौन कौन शो में आएगा. किस किस के घरवाले स्टेज पर दिखेंगे तो सलमान खान किस-किस की क्लास लगाने वाले हैं.

सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सलमान खान 'बिग बॉस 17' के वीकेंड के वार पर कंटेस्टेंट्स से नहीं बल्कि उनके घरवालों से बात करेंगे. सलमान इनके पैरेंट्स को भी गलत सही का पाठ पढ़ाकर घर भेजेंगे. इसलिए ईशा के पिता, अंकिता की मां, विक्की की भाभी तो अभिषेक की मां स्टेज पर दिखते हैं.

As per a report, Salman Khan was against Vicky for his behavior with Ankita. And take his family CLASS.

However, Vicky's Bhabhi defends Vicky and says, "Family ke against shaadi hui hai ye, Ham toh ready bhi nahi the, actresses nahi chahiye tha, ye intercaste marriage hain...."…

