Bigg Boss OTT: प्रतीक की गोद में बैठकर कोजी हुईं Neha Bhasin, लोगों ने किया बुरी तरह ट्रोल

नई दिल्ली: 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) अपने आप में एक अलग तरह के 'स्प्लिट्सविला' का अनुभव कर रहा है. मेकर्स ने कनेक्शन तोड़े हैं, लेकिन कपल एक-दूसरे से छुटकारा नहीं चाहते. शमिता शेट्टी और राकेश बापट की प्रेम कहानी से सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन नेहा भसीन (Neha Bhasin) और प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) के बीच की नजदीकियों को कोई नहीं समझ पाता. नेहा भसीन अब शो से बाहर हो गई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी और प्रतीक की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

प्रतीक (Pratik Sehajpal) और नेहा (Neha Bhasin) ने तब सुर्खियां बटोरीं जब उन्होंने एक साथ आने के लिए अपने-अपने कनेक्शन को छोड़ दिया. तब से दर्शकों ने उन्हें लगभग हर समय एक-दूसरे के साथ ही देखा. दोनों ही एक-दूसरे के लिए खड़े हुए और हमेशा एक-दूसरे का साथ देते दिखे. दो दिन पहले के एपिसोड में नेहा भसीन ने कबूल किया था कि नकी शादी नहीं हुई होती तो वह प्रतीक सहजपाल को डेट कर लेतीं. वैसे दोनों की कुछ कोजी तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों में प्रतीक और नेहा साथ में नजर आ रहे हैं.

Their bonds is getting closer as the season progresses last week in the #BiggBossOTT house!

Can you Caption the picture?#BiggBoss_Tak pic.twitter.com/PPN1nereLz

— #BiggBogBoss_Tak) September 13, 2021