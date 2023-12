CID फेम एक्ट्रेस वैष्णवी धनराज ने परिवार पर लगाए मारपीट के आरोप, इस Video को देख फैंस हुए बेचैन

Vaishnavi Dhanraj Accusation on Family: 'सीआईडी' (CID) और 'इश्क में घायल' सीरयल में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस वैष्णवी धनराज को लेकर बड़ी खबर है. वैष्णवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने परिवार पर घर पर बंदी बनाने का आरोप लगाया है. वैष्णवी वीडियो में कह रही हैं कि वो पुलिस स्टेशन में हैं और उनके साथ मारपीट हुई है. एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस के चेहरे पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं.

वैष्णवी धनराज (Vaishnavi Dhanraj) के वीडियो को ट्विटर पर हिमांशु शुक्ला नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है. इन वीडियोज को शेयर करते हुए लिखा है कि सीआईडी फेम एक्ट्रेस मुंबई पुलिस से हेल्प मांग रही हैं. इस वक्त वो मुंबई के काशमीरा पुलिस स्टेशन में हैं. हिमांशु ने कई पोस्ट किए है. इन पोस्ट में ये भी बताया है कि वैष्णवी के परिवार वालों ने उनका फोन भी रख लिया है.

She is #VaishnaviDhanraj, who did TV shows like #CID, #Madhubala, #Bepannaah etc.

Right now she is in #KashimiraPolice station. And she needs help from the media.

I don't have words to express my gratitude to #MumbaiPolice. You guys are loving, helpful and amazing. Love youpic.twitter.com/qVTFL0318a

— K Himaanshu Shuklaa (@khimaanshu) December 15, 2023