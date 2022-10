Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: तो क्या अब मोहसिन खान संग सीरियल में रोमांस करेंगी सई? देखता रह जाएगा विराट

Mohsin Khan to Romance with Sai: मशहूर टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. जहां एक ओर पाखी ने अपने देवर विराट से शादी कर ली है तो वहीं सई के वापस आ जाने के बाद शो में कोहराम मचा हुआ है. जिसकी वजह से बीते दिनों शो की कहानी में कई बड़े बदलाव भी दिखे और टीआरपी में उछाल देखा गया. वहीं अब शो की टीआरपी में और ज्यादा उछाल लाने के लिए मेकर्स ने नई चाल चलने की प्लानिंग कर ली है. इस बात का दावा सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो कर रही है. जिसमें सई एक नए शख्स के साथ रोमांस करती हुई नजर आ रही है.

होने वाली है मोहसिन खान की एंट्री!

दरअसल, सोशल मीडिया पर मोहसिन खान (Mohsin Khan) के साथ सई की एक फोटो वायरल हो रही है. इस फोटो में सई (Ayesha Singh) और मोहसिन मुस्कुराते हुए एक दूसरे के काफी करीब नजर आ रहे हैं. इस फोटो के वायरल होते ही फैंस ऐसे कयास लगाने लगे हैं कि सीरियल में हो सकता है कि जल्द ही मोहसिन खान की एंट्री होने वाली हो.

The show is getting so boring Virat is getting lower every day and after marrying a criminal like Bakhi he can't be fixed now A new love must be brought into Sai Joshi's life and an honest and sincere person please Vankar do this then see the show will#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/41LSIlfiPB

(@LolyHaidy) October 12, 2022