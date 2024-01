Bigg Boss 17: विक्की जैन की मां के सपोर्ट में कंगना रनौत, बोलीं- 'सुशांत के जाने के बाद अंकिता...'

Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और विक्की जैन (Vicky Jain) बिग बॉस 17 के घर में पहले दिन से ही एक साथ है. दोनों को अक्सर छोटी-छोटी बातों पर लड़ते हुए देखा जाता है और वे अपने झगड़े में तलाक का मुद्दा भी ले आते हैं. बिग बॉस 17 अपने 13वें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और बुधवार के एपिसोड से प्रतियोगियों के परिवार के सदस्य घर में आते दिखाई दिए. प्रोमो में विक्की जैन की मां (Ankita Lokhande Mother in Law) और अंकिता लोखंडे की बातचीत इन दिनों हॉट टॉपिक बनी हुई है, जिस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी अपनी राय दी है.

बिग बॉस 17 के एक प्रोमो (Bigg Boss 17) में विक्की की मां (Vicky Jain Mother) अंकिता से कहती नजर आ रही हैं, "जिस दिन तुमने लात मारी थी ना. पापा (अंकिता के ससुर) ने तुम्हारी मम्मी को फोन किया था 'तुम अपने पति को ऐसी ही लात मारती थी?' इस पर अंकिता नाराज हो गईं और उन्होंने अपनी सास से कहा कि वह उनके मां-पापा को इसमें न घसीटें, क्योंकि उनके पिता का पिछले साल निधन हो गया था. इस पर अंकिता की मणिकर्णिका की को स्टार कंगना रनौत ने शादी और घर-परिवार के बारे में अपने मजबूत दृष्टिकोण के लिए विक्की जैन की मां का बचाव किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिखा कि कैसे विक्की हमेशा अंकिता के साथ खड़े रहे, यहां तक ​​कि जब दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने ब्रेकअप के बाद उन्हें छोड़ दिया था.

#AnkitaLokhande’s mom loves #VickyJain same as she loves Ankita , like a Mother but Vicky’s family

Society is still Biased towards boys

They can do anything ?

Ankita’s WIN will be the most befitting answer to such people #BiggBoss17 pic.twitter.com/2h6pf33ed4

— TINCHI (@AartiM18) January 10, 2024