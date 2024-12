क्या कपिल शर्मा ने एटली के रंग का उड़ाया था मजाक? नफरत फैलाने वालों को कॉमेडियन ने दिया कड़क जवाब

बीते शनिवार द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में बेबी जॉन की टीम आई. जहां एटली भी हिस्सा रहे. इसी एपिसोड के बाद कपिल शर्मा ने कुछ लोगों ने सवाल दागे तो कुछ के गुस्से का कॉमेडियन को सामना करना पड़ा. कपिल शर्मा ने एटली पर ऐसा जोक मारा जो यूजर्स रंगभेद से जोड़ने लगे. अब इस विवाद पर कपिल शर्मा ने ट्विटर पर रिएक्ट किया है. साथ ही हेटर्स को खूब खरी खरी सुनाई है.

शनिवार के एपिसोड में जवान फेम डायरेक्टर एटली द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे. उनके साथ बेबी जॉन की टीम वरुण धवन, कीर्ति सुश और वामिका गब्बी भी दिखे. इस दौरान कपिल ने एटली से पूछा, 'जब आप पहली बार किसी स्टार से मिलते हैं तो क्या वो पूछते हैं कि एटली कहां हैं?'

एटली ने दिया था जवाब

इस सवाल का जवाब देते हुए एटली कहते हैं, 'हां मैं समझ रहा हूं आपका सवाल. मैं कोशिश करता हूं जवाब देने का. मैं सच में एआर मुरुगादॉस सर का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी पहली फिल्म को प्रोड्यूस किया. उन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में पूछा था उन्होंने मुझे नहीं देखा कि कैसा दिखता हूं. उन्होंने ये देखा कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं. लेकिन फिर उन्हें मेरा नेरेशन बहुत पसंद आया.मुझे लगता है दुनिया को यही देखना चाहिए. हमें कभी भी दिखावे से नहीं आंकना चाहिए. हमें तो लोगों के दिल से जज करना चाहिए. '

Dear sir, can you pls explain me where n when I talked about looks in this video ? pls don’t spread hate on social media thank you. (guys watch n decide by yourself, don’t follow any body’s tweet like a sheep). https://t.co/PdsxTo8xjg

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) December 17, 2024