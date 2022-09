The Kapil Sharma Show: प्रोमो में नजर आने के बावजूद इस कॉमेडियन ने ऐन मौके पर छोड़ा 'कपिल शर्मा शो', क्या हो गई है लड़ाई?

The Kapil Sharma Show Cast Leave The Show: 'द कपिल शर्मा शो' जल्द ही टीवी पर वापसी करने वाला है. इस शो के काफी प्रोमो सामने आ चुके हैं और शो की कास्ट का भी लोगों को पता चल चुका है लेकिन इस बीच फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. इस शो से एक कॉमेडियन ने ऐन मौके पर अलविदा कह दिया है, जिसके बाद कपिल शर्मा की चिंता बढ़ सकती हैं. जी हां, 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) की कास्ट से एक कॉमेडियन ने अपना नाम वापस ले लिया है और अब वो टीवी पर नजर नहीं आने वाला है.

चंदन छोड़ रहे शो

'द कपिल शर्मा शो' 10 सितंबर से शुरू हो रहा है. इस शो में कई पुराने कॉमेडियन नजर नहीं वाले हैं, जिसमें भारती और कृष्णा का नाम भी शामिल है लेकिन कपिल इस बार नए कॉमेडियन के साथ अपना ये शो शुरू करने वाले हैं. लेकिन इस बीच खबर सामने आ रही है कि कपिल के दोस्त चंदन प्रभाकर भी ये शो छोड़ने वाले हैं. खुद चंदन ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो इस शो में नजर नहीं आएंगे.

ब्रेक लेना चाहते हैं चंदन

आपको बता दें, चंदन 'द कपिल शर्मा शो' में चंदू का किरदार निभाते हैं. उन्होंने खुलासा किया कि वो शो का हिस्सा नहीं होंगे. कॉमेडियन ने कहा कि इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है. मैं बस इससे ब्रेक चाहता हूं. पिंकविला की रिपोर्ट के अनुासार, चंदन ने कहा है कि वो कपिल के शो का हिस्सा नहीं होंगे. चंदन कपिल के ऑस्ट्रेलिया टूर का हिस्सा भी नहीं थे. हालांकि कपिल और चंदन पिछले कई सालों से साथ काम कर रहे हैं. दोनों के बीच खास बॉन्डिंग हैं. चंदन कपिल के नए सीजन के प्रोमो में नजर आए हैं. इतना ही नहीं नए सीजन में उनकी बीवी भी हैं. ऐसे में शो को अलिवदा कहना फैंस को थोड़ा अटपटा लग रहा है.

