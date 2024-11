ये क्या..? KBC 16 के सेट पर अमिताभ बच्चन से हो गई एक बड़ी गलती; नाराज हुआ महारानी का बेटा; लगा दी मेकर्स की क्लास

Kaun Banega Crorepati 16: सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने परिवार के साथ-साथ अपने क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 16' को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं. 'कौन बनेगा करोड़पति' के 16वें सीजन की शुरुआत 12 अगस्त, 2024 को हुई थी. अब तक इस सीजन के 32 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं. शो से काफी सारे लोग लाखों की राशि जीतक जा चुके हैं. इसके साथ ही इस सीजन के पहले करोड़पित भी शो से 1 करोड़ की राशि जीतक जा चुके हैं. इसी बीच शो एक विवाद में फंस गया है.

दरअसल, शो के हालिया एपिसोड में बिग बी से ऐसी बड़ी गलती हो गई, जिसने एक महारानी के बेटे को नाराज कर दिया और उसने मेकर्स की क्लास लगा दी. मामला 5 दिन पुराना है, जब एक सवाल के दौरान भारत की पहली टॉकी फिल्म 'आलम आरा' की एक्ट्रेस जुबैदा के जीवन को गलत तरीके से पेश किया गया. लेकिन सोशल मीडिया पर अब भी इस पर खूब चर्चा हो रही है और इसको लेकर अमिताभ बच्चन को सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है. साथ ही शो की रिसर्च टीम की भी आलोचना हो रही है.

शो के दौरान अमिताभ बच्चन से हुई बड़ी गलती

शो हालिया एपिसोड में वरुण धवन, डायरेक्टर राज एंड डीके के साथ अपनी नई सीरीज ‘सिटाडेल’ के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे. इसी बीच शो में इतिहास से जुड़ा एक सवाल पूछा गया, जिसको लेकर अमिताभ बच्चन ने दर्शकों को गलत जानकारी दी, जिसके बाद ये विवाद हो गया. सवाल था- 'इनमें से कौन सी एक्ट्रेस के पति, जोधपुर के महाराजा हनुमत सिंह के साथ प्लेन क्रैश में दुखद निधन हुआ था?'. इसके ऑप्शन थे-

A. सुलोचना

B. मुमताज

C. नादिरा

D. जुबैदा

और सही जवाब है- D. जुबैदा

साझा की महारानी से जुड़ी गलत जानकारी

हालांकि, इस सवाल की जानकारी साझा करते हुए अमिताभ बच्चन से एक बड़ी गलती हो गई, जिसके चलते सोशल मीडिया से लेकर जुबैदा के बेटे तक ने उनको निंदा की और शो के मेकर्स को जमकर खरी खोटी सुनाई. इस सवाल ने वरुण और डीके दोनों को काफी उलझन में डाल दिया था. उन्होंने इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए अपनी दो लाइफलाइन इस्तेमाल की और फिर फाइनल जवाब 'जुबैदा' दिया. इसके बाद बिग बी ने जुबैदा के बारे में बताते हुए कहा, 'जुबैदा ने भारत की पहली बोलने वाली फिल्म 'आलम आरा' में काम किया था'.

kaunbanegacrorepati.... Whoever calls the shots may I request for a clarification on KBC. Zubeida (Dhanragir) was renowned actress who featured in Alam Ara. Not my maa Zubeida, did wish to act, wasn't permitted by her strict father. How cld your research team make such a gaffe?

— khalid mohamed (@Jhajhajha) November 1, 2024