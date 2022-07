Adil संग खूब खुश नजर आ रहीं Rakhi Sawant ने खुद को प्यार के मामले में बताया ‘अनलकी', राखी की लव स्टोरी में फिर आया ट्विस्‍ट

Again Rakhi Sawant Love Story is in Trouble: हाल ही में राखी सावंत ने बताया कि आदिल की एक्स गर्लफ्रेंड उन्हें फोन कर धमकी दे रही हैं जिससे वो काफी परेशान हो गई हैं. अब आदिल संग उनकी लव स्टोरी काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है.