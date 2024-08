कुशाल टंडन ने आसिम रियाज को कहा 'छपरी', बद्तमीजी करने वाले फैन्स के खिलाफ दर्ज करवाई रिपोर्ट

Kushal Tandon Asim Riaz: टेलीविजन एक्टर कुशाल टंडन ने आसिम रियाज के फैन्स के खिलाफ उन्हें गाली देने के लिए शिकायत दर्ज कराई है. बुधवार, 31 जुलाई को कुशाल टंडन ने अपने एक्स हैंडल (पूर्व में ट्विटर) पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता उनसे माफी मांगते हुए कोई कानूनी कार्रवाई न करने के लिए कहता नजर आया. कुशाल टंडन ने इस स्क्रीनशॉट के कैप्शन में खुलासा किया कि फैन माफी मांग रहा है, क्योंकि उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी.

कुशाल टंडन (Kushal Tandon) ने आसिम रियाज (Asim Riaz) और उनके फैन्स को 'छपरी' कहा और कहा कि वे गलत व्यक्ति के साथ पंगा ले रहे हैं. कुशाल टंडन ने एक्स पर लिखा, ''उन लोगों के लिए जो आपको गाली देने का दुस्साहस रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बंद दीवारों के पीछे कुछ भी लिख सकते हैं? लेकिन जल्द ही उन्हें साइबर क्राइम से एक कॉल आती है, फिर मेरे इनबॉक्स में जवाब आता है. आपने गलत आदमी से पंगा लिया. छपरी के छपरी फैन्स के लिए आपको कुछ कॉल्स मिलेंगी.''

To people who have audacity to abuse you , because they think they can write any thing behind closed walls ? But ass soon they gets a call from cyber crime , there reply in my inbox choosing a wrong guy to mess to all chapri ke capri fans you will get few calls too pic.twitter.com/d8difRPSCt — KUSHAL TANDON (@KushalT2803) July 31, 2024

कुशाल टंडन ने की थी आसिम रियाज की आलोचना

यह बात तब सामने आई है, जब कुशाल टंडन ने 'खतरों के खिलाड़ी 14' में रोहित शेट्टी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए असीम रियाज की आलोचना की थी. कुशाल टंडन ने एक्स अकाउंट पर लिखा था, ''काश उसने मेरे सामने ऐसा किया होता तो उसे वास्तव में मदद की जरूरत होती. मैं तीन स्टंट करने आया हूं, अरे भाई माल नहीं हैं, जो मार लेगा. और जब उसने कहा कि मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, अगर कोई टीम से वह स्टंट कर सकता है, तो ठीक है उसे अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए और पैसे नहीं लेने चाहिए.''

I wish he did that in front of me he really needs help , main do teen stunt Marne aya hoon , aree bhai maal nahi hain jo marleghaaaa n when he said I wil take no money if any1 can do that stunt from team , then well he should stick to his words and take no money https://t.co/zcGfKPyPTM — KUSHAL TANDON (@KushalT2803) July 29, 2024

शोहरत क्या है ब्रो, एक बिग बॉस?'

कुशाल टंडन ने लिखा था, ''शोहरत क्या है ब्रो, एक बिग बॉस? और वह किस कार का दिखावा कर रहे हैं सेकेंड-हैंड कारों का? कितना पैसा हैं बे? बैंक अकाउंट्स डिटेल शेयर करना. रोहित शेट्टी सर को सैल्यूट. उन्होंने उस बकवास को कैसे संभाला, रोहित सर के लिए बहुत सम्मान है.''

Sohrat kya sohrat bro , Ek big boss ? And what car he is flaunting about second hand cars ? Kitnaaa paisaaaa hain be ? Bank accounts details share karna , hats of to Rohit Shetty sir how he handled that crap huge respect for Rohit sir https://t.co/Hqd65VJc8B — KUSHAL TANDON (@KushalT2803) July 29, 2024

टास्क पूरा ना कर पाने के बाद आसिम रियाज ने किया था झगड़ा

आसिम रियाज को हाल ही में होस्ट रोहित शेट्टी के साथ तीखी बहस के बाद 'खतरों के खिलाड़ी 14' से बाहर कर दिया गया था. परेशानी एक टास्क के दौरान शुरू हुई, जहां आसिम रियाज, आशीष मेहरोत्रा ​​और नियति फतनन को एक झूले से झंडे इकट्ठा करने थे. आशीष और नियति ने टास्क पूरा किया और खुद को एलिमिनेशन से बचा लिया. हालांकि, आसिम ऐसा नहीं कर सके. उन्होंने दावा किया कि चुनौती असंभव थी और टीम से कहा, ''इसे मेरे सामने करो. मैं तुम लोगों से एक रुपया नहीं लूंगा. अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं एक रुपया नहीं लूंगा, कैमरा चालू है.''

आसिम रियाज ने रोहित शेट्टी से किया मिसबिहेव

इसके बाद रोहित शेट्टी ने एक रिहर्सल वीडियो दिखाया, जहां टीम ने कार्य को सुरक्षित रूप से पूरा किया, जिसमें बताया गया कि उन्होंने कंटेस्टेंट्स को आजमाने से पहले हर चीज का टेस्ट किया है. रोहित शेट्टी ने आसिम रियाज से कहा, ''कल भी तूने बहुत बकवास की.'' आसिम रियाज की बात सुनने से इनकार करते हुए नाराज रोहित शेट्टी ने कहा, ''सुन मेरी बात, सुन ले वरना में उठा के यहीं पटक दूंगा. ऐसे मेरे से बदतमीजी नहीं करना.'' हालांकि, आसिम रियाज ने दुर्व्यवहार करना जारी रखा और यहां तक ​​कि अपने साथी कंटेस्टेंट अभिषेक कुमार के साथ उनकी लड़ाई भी हुई. परिणामस्वरूप, उन्हें शो छोड़ने के लिए कहा गया.