Vaishali Thakkar: वैशाली सुसाइड केस में नया मोड़, पड़ोसी से तंग होकर एक्ट्रेस ने दी जान, पुलिस जांच में हैरान करने वाले खुलासे!

TV Actress Vaishali Thakkar Suicide: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर (Vaishali Thakkar) ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया. एक्ट्रेस की लाश के पास से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है जिसके सहारे पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. सुसाइड नोट में लव लाइफ से जुड़ा हिंट मिला था. वहीं अब इस मामले से जुड़ी नया अपडेट आया है जो इंदौर के एसीपी एम रहमान ने दिया है. मीडिया से बात करते हुए रहमान ने बताया कि एक्ट्रेस को उनका एक्स बॉयफ्रेंड लंबे वक्त से परेशान कर रहा था जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रेस में थीं.

We received info at Tejaji Nagar PS that TV actor Vaishali Takkar hanged herself to death late last night. Recovered suicide note suggests that she was stressed, was being harassed by former boyfriend. Probe on: ACP M Rahman pic.twitter.com/LvXAWQSqhf

पड़ोसी था एक्स बॉयफ्रेंड

इंदौर एसीपी एम रहमान ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा- 'एक्ट्रेस के गैजेट्स को भी जांच की जा रही है. जांच में पता चला है कि वैशाली का एक्स बॉयफ्रेंड राहुल उसका पड़ोसी है जो लंबे वक्त से परेशान कर रहा था जिसकी वजह से एक्ट्रेस ने सुसाइड करने का फैसला किया. वो किसी और से शादी करना चाहती थी लेकिन वो ऐसा करने से उसे रोक रहा था. फिलहाल राहुल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.'

#UPDATE | Her (TV actor Vaishali Takkar) e-gadgets will be probed. Her neighbour Rahul harassed her, because of whom she took this extreme step. She was about to get married to another man, but he hindered that too. Rahul is absconding; search on to nab him: Indore ACP M Rahman pic.twitter.com/ttGMak8WJm

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 16, 2022