Dipika Chikhlia Troll: स्वतंत्रता दिवस पर ट्वीट में रामायण फेम दीपिका चिखलिया ने कर दी ऐसी गलती, अब हो रहीं ट्रोल

Actress Troll: सितारे अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते वक्त ऐसी गलती कर देते हैं कि उन्हें ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है. ऐसा ही कुछ 'रामायण' में सीता का रोल निभा चुकीं दीपिका चिखलिया (Dipika Chikhlia) के साथ भी हुआ. आजादी के जश्न की एक्ट्रेस ने जैसे ही सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की तो उनसे ऐसी गलती हो गई कि अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. दीपिका के इस पोस्ट का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है जिस वजह से उन्हें ट्रोल्स सोशल मीडिया पर खरी-खोटी सुना रहे हैं. एक्ट्रेस का ये पोस्ट उनके जी का जंजाल बन गया है.

कर दी ये गलती

दीपिका चिलखिया (Dipika Chikhlia) ने बाकी सितारों की तरह ट्विटर पर आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान एक ट्वीट किया था. इस ट्वीट के साथ एक्ट्रेस ने जो फोटो शेयर की उसमें वो सफेद कलर का सूट पहने और हाथ में तिरंगा पकड़े दिखीं. इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने पाक पीएमओ को टैग कर दिया.

टैग करते ही हुई ट्रोल

दीपिका चिखलिया (Dipika Chikhlia) ने जैसे ही पाक पीएमओ को टैग किया तो ट्रोल्स ने उन्हें आड़े हाथ लिया. फैंस दीपिका को ट्रोल करने लगे. एक यूजर ने रामायण के एक सीन का फोटो शेयर किया जिसमें लक्ष्मण नजर आ रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए उसमें लिखा- 'है प्रभु मुझे तो ये कोई माया जाल लग रहा है. 'दूसरे यूजर ने लिखा- 'आपने गलत प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को टैग कर दिया है. या फिर आप पाक पीएम को हर्ट करना चाहती हैं.'

