Bigg Boss OTT 3: 'गटरछाप, गंदी नाली के कीड़े, सड़कछाप...', रणवीर शौरी-सना मकबुल के बीच जुबानी जंग

Bigg Boss OTT 3: 'बिग बॉस ओटीटी' का तीसरा सीजन अब मजेदार होता जा रहा है. कंटेस्टेंट्स के अलग-अलग गुट बन रहे हैं. वे अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए अब अलग-अलग चालें चल रहे हैं. कंटेस्टेंट्स के बीच अब दोस्ती और दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है. इन सबके बीच रणवीर शौरी और सना मकबुल के झगड़े ने सबका ध्यान खींचा है. 'बिग बॉस ओटीटी 3' के लेटेस्ट एपिसोड में सना और रणवीर के बीच तगड़ा झगड़ा हुआ, जो हॉट टॉपिक भी रहा.

दीपक चौरसिया से बातचीत के दौरान रणवीर शौरी (Ranvir Shorey) ने सना सुल्तान के अच्छे व्यवहार की तारीफ की. उन्होंने सना मकबुल (Sana Makbul) के मुकाबले सना सुल्तान को प्राथमिकता दी. रणवीर शौरी ने कहा, ''सुल्तान जो भी हो जाए ना, वो है शरीफ. ये तो सड़कछाप है अंदर से, ऊपर से सोफिस्टिकेटिड बनी हुई है, अंदर से फुल सड़कछाप है.''

रणवीर शौरी ने सना मकबुल को बताया क्लासलेस

रणवीर शौरी ने आगे कहा, ''कल मेरे को बोल रही है कि मेरे से बात अच्छे से करो नहीं तो मैं भी नहीं बोलूंगी. टास्क के दौरान बोली कि मुझे अपनी मेंढक जैसी आंख मत दिखा मेरे को. मतलब शुरू खुद करो बाद में दूसरों को बोलो के तू बोल रहा है. और ये जीतना चाहती, इस कैरेक्टर के साथ (सुल्तान, चाहे कुछ भी हो, अच्छा व्यवहार करती है).''

वीटो कार्य के दौरान हुआ रणवीर-सना का झगड़ा

दरअसल, वीटो कार्य के दौरान झगड़ा बढ़ गया था, जहां रणवीर शौरी अपने बिस्तर को फूलों से सजा रहे थे, जबकि उनके विरोधियों ने उनकी कोशिशों को विफल करने का प्रयास किया. सना ने एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में अभिनय करते हुए उनके बिस्तर से फूल उठा लिए, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया. दोनों ने एक-दूसरे को 'गटरछाप' और 'गंदी नाली का कीड़ा' कहते हुए खूब अपमान किया.

The reality of #RanvirShorey shows up, he isn't earning any new fans, he is earning more people who dislike him, Ravir can't tolerate girls like #SanaMakbul #ShivaniKumari who have a mind of their own, even be abused Kritika the puppet wife of Armaan. pic.twitter.com/ft5W2A6w5k

— Lady Khabri (@KhabriBossLady) July 18, 2024