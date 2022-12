Bigg Boss जीतने से पहले Sidharth Shukla ने अपने नाम किए थे ये खिताब, आज भी करते हैं फैंस के दिलों पर राज

Sidharth Shukla: बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला(Sidharth Shukla) के फैंस की कमी नहीं हैं. वो चाहे आज इस दुनिया में नहीं हैं पर वो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं. आपको बता दें कि आज सिद्धार्थ का 42 वां जन्मदिन है. सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल(Shehnaaz Gill) के साथ रिलेशनशिप की वजह से काफी चर्चा में रहती थे. लोग इन दोनों को एक कपल के तौर पर काफी पसंद करते थे. आज हम आपको सिद्धार्थ से जुड़ी कुछ खास बाते बताने वाले हैं.

बिग बॉस से पहले जीते थे ये खिताब

सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत बड़े मॉडल और अभिनेता दोनों थे. इन्होंने 2005 में वर्ल्ड बेस्ट मॉडल (World Best Model) का खिताब 40 कंटेस्टेंट को हराकर जीता था. इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला को 2020 में मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑन Tv' भी चुना गया था. सिद्धार्थ शुक्ला ने वालिका वधु में शिवराज शेखर की भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें 'बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर (मेल)'(Best Perfomer Of The Year) के अवार्ड से भी नवाजा गया था. वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' से सिद्धार्थ शुक्ला ने बॉलीवुड में कदम रखा था. अपने रोल के लिए उन्हें 'ब्रेकथ्रू सपोर्टिंग परफॉर्मेंस (मेल)(Break Through Supporting Role) के लिए अवार्ड दिया गया था.

शहनाज ने सिद्धार्थ की बर्थ एनेवर्सरी पर किया है पोस्ट

शहनाज गिल ने आज सिद्धार्थ के बर्थ एनेवर्सरी पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ की एक फोटो डाली हैं और कैप्शन में शहनाज ने लिखा है कि, 'मैं तुमसे जल्द मिलूंगी." इस बात से साफ पता चल रहा है कि आज वो सिड को कितना ज्यादा मिस कर रही हैं. काफी लोगों ने उस पोस्ट पर कमेंट किया है. एक यूजर ने लिखा है कि मिस यू सिड. तो वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया है कि सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा हमारे दिल में रहेंगे.

