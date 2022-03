कपिल शर्मा पर फिर मंडराए विवादों के बादल, डायरेक्टर ने कॉमेडियन पर लगाए ऐसे गंभीर आरोप

नई दिल्ली: कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में खूब पसंद किया जाता है. इस शो में बॉलीवुड सेलेब्स आकर अपनी रिलीज होने वाली फिल्मों का प्रमोशन करते हैं लेकिन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का ये शो एक बार फिर विवादों में आ गया है. 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने कपिल शर्मा और उनके शो के मेकर्स पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे सभी के होश उड़ गए हैं.

विवेक (Vivek Agnihotri) ने बताया कि उनकी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' में कोई बड़ा स्टार नहीं है जिसकी वजह से उन्हें कपिल के शो में प्रमोशन करने से मना कर दिया गया है. दरअसल, एक यूजर ने ट्विटर पर विवेक को टैग करते हुए पूछा, 'विवेक सर, इस फिल्म को कपिल शर्मा के शो में प्रमोट करने की जरूरत है. आपने सबका सहयोग किया है. प्लीज इस फिल्म को भी प्रमोट करें. हम सब मिथुन दा अनुपम खेर को एक साथ देखना चाहते हैं. धन्यवाद!' इस ट्वीट पर विवेक (Vivek Agnihotri) ने जबाव देते हुए लिखा, 'मैं ये फैसला नहीं ले सकता कि कपिल शर्मा शो में किसे बुलाना चाहिए. ये पूरी तरह से कपिल शर्मा और उनके मेकर्स पर डिपेंड करता है. जहां तक बॉलीवुड की बात है तो एक बार मिस्टर बच्चन ने गांधी परिवार के लिए कहा था- वो राजा हैं हम रंक'.

I don’t get to decide who should be invited on @KapilSharmaK9 show. It’s his and his producers choice whom he wants to invite. As far as Bollywood is concerned, I’d say what once Mr. Bachchan was quoted saying about Gandhis: वो राजा हैं हम रंक… https://t.co/la8y9FhB6l

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) March 7, 2022