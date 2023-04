Dipika Kakar Ex Husband: कहां और किस हाल में हैं प्रेग्नेंट दीपिका कक्कड़ के एक्स पति रौनक सैमसन? क्यों हुआ था तलाक

Where Is Dipika Kakar Ex Husband: 'ससुराल सिमर का' (Sasural Simar Ka) सीरियल में सिमर का रोल निभाने वाली दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) की लाइफ इन दिनों खुशियों से भरी हुई है. दीपिका जल्द ही मां बनने वाली हैं और उनका पूरा परिवार आने वाले बेबी के वेलकम की तैयारियों में बिजी है. लेकिन क्या आपको पता है शोएब इब्राहिम दीपिका कक्कड़ के पहले नहीं बल्कि दूसरे पति हैं. दीपिका ने पहले पति से तलाक लेने के बाद दूसरी बार शादी की थी. जानिए इस वक्त दीपिका के एक्स हसबैंड के बारे में और जानिए कि वो इस वक्त किस हाल में है.