Armaan Malik ने रखा बेटे का ऐसा नाम कि बुरी तरह हुए ट्रोल! अब यूट्यूबर ने हेटर्स को दिया जवाब

Armaan Malik Son Born after Second Wife Delivery: यूट्यूब कम्यूनिटी बहुत बड़ी है और यहां कई क्रीऐटर्स हैं जिनकी अपनी-अपनी फैन फॉलोइंग है. ऐसे ही एक भारतीय यूट्यूबर अरमान मालिक (Armaan Malik Youtuber) हैं जो पिछले कुछ समय में बहुत सुर्खियों में रहे हैं. बता दें कि अरमान मालिक की पॉपुलैरिटी की वजह उनकी दो पत्नियां (Armaan Malik Two wives) हैं. अरमान मालिक ने पहले पायल मालिक (Payal Malik) से शादी की और फिर कुछ सालों बाद उनकी बेस्ट फ्रेंड कृतिका मालिक (Kritika Malik) से शादी कर ली. बता दें कि अरमान तब ज्यादा नोटिस में आए जब उनकी दोनों बीवियां लगभग ek hi समय पर प्रेग्नेंट हो गईं. हाल ही में अरमान की दूसरी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम अरमान ने जैसे ही अनाउन्स किया, उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जाने लगा. अरमान मालिक ने अब ट्रोलर्स को ऐसा जवाब दिया है कि उनकी बहुत तारीफ हो रही है...

Armaan Malik ने रखा बेटे का ऐसा नाम कि बुरी तरह हुए ट्रोल! आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरमान मालिक ने कृतिका मालिक और अपने बेटे (Armaan Malik Kritika Malik Son) का नाम जैद मालिक (Zaid Malik) रखा है जिसपर उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया है. अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रोल करने की वजह क्या है तो बता दें कि लोगों का कहना है कि एक हिन्दू होने के बावजूद अरमान मालिक ने अपने बेटे का 'मुस्लिम नाम' रखा है और इस बात पर उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है. अब यूट्यूबर ने हेटर्स को दिया जवाब अरमान मालिक को जब अपने बेटे का नाम अनाउंसमेंट करने पर बहुत ट्रोल किया गया तो उन्होंने नए व्लॉग में यह कहा है कि उन्हें ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए. अरमान कहते हैं कि वो भारतीय हैं और उनके लिए सभी धर्म एक समान हैं, उनके लिए हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई हैं. ऐसे में, वो इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहते हैं. अरमान मालिक ने यह भी कहा है कि एक बेटे का उन्होंने मुस्लिम नाम रखा है और अभी जब उनकी पहली बीवी पायल मालिक के जुड़वा बच्चे होंगे तो वो उनका सिख और ईसाई नाम रखेंगे. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|