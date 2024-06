Explainer: ताइवान से करार, तिब्बत को दुलार... भारत के इस दोहरे दांव से चीन को चढ़ा बुखार!

India Relations With Taiwan And Tibet: ताइवान और तिब्बत को लेकर भारत के हालिया कदमों से चीन कसमसा उठा है. पिछले दिनों अमेरिकी सांसदों का एक दल धर्मशाला आकर दलाई लामा से मिला. चीन इस मुलाकात से बुरी तरह चिढ़ गया. ताइवान के साथ भी आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाकर भारत ने बीजिंग को साफ संदेश दिया है. सीमा पर तनाव के बीच भारत के इस डबल T वाले गेम ने ड्रैगन को भौचक्का कर दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की थी. US सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल धर्मशाला आकर दलाई लामा से मिला था. उस दल में US कांग्रेस की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख माइकल मैककॉल और पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल थीं. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी इस अमेरिकी दल से मुलाकात की. ध्‍यान रहे कि तिब्बत की निर्वासित सरकार धर्मशाला से चलती है.

चीन को अमेरिकी सांसदों का धर्मशाला दौरा बिल्कुल नहीं भाया. उसने अमेरिका से कहा कि वह दलाई समूह के 'चीन विरोधी अलगाववादी रवैये' को पूरी तरह मान्यता दे. चीन ने कहा कि अमेरिका ने तिब्बत को लेकर उससे जो वादे किए हैं, उसे ध्यान रखे और दुनिया को गलत संदेश न दे.

भारत ने ताइवान के साथ तकनीकी क्षेत्र, खासतौर से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में साझेदारी मजबूत की है. पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन (PSMC) और फॉक्सकॉन जैसी ताइवानी कंपनियां भारत में विस्तार कर रही हैं. दोनों कंपनियों ने पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में महत्वपूर्ण निवेश किया है. यह साझेदारी न सिर्फ आर्थिक फायदे के लिए है, बल्कि महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भी.

