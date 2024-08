Jharkhand Politics News: झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार (30 अगस्त) को बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के सीनियर नेता चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया. कुछ दिन पहले ही उन्होंने जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होने का संकेत भी दिया था. उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी.

पहले की तरह झारखंड के लिए लड़ेंगे, बीजेपी में आने के बाद बोले चंपई

बीजेपी में शामिल होने के दौरान चंपई सोरेन ने कहा, ''मैंने 18 अगस्त को ही पोस्ट किया था कि जिस पार्टी को मैंने अपने खून-पसीने से बनाया है, उसमें मेरे साथ क्या राजनीति हुई... मैंने सोच लिया था कि नई पार्टी या संगठन बनाऊंगा या फिर अगर मुझे कोई साथी मिलता है, तो मैं झारखंड की भलाई के लिए उनके साथ जुड़ूंगा. हमें बीजेपी के रूप में एक अच्छा साथी मिला है, मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं. हम पहले की तरह झारखंड के लिए लड़ेंगे. झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे, आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम झारखंड का विकास करेंगे."

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंपई सोरेन का बीजेपी में स्वागत किया

रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंपई सोरेन का बीजेपी में स्वागत किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक चंपई सोरेन एक बहुमूल्य एसेट साबित होंगे. वह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही रास्ते पर लाने के लिए काम किया और बदले में उनकी जासूसी की गई. चंपई सोरेन का अपमान किया गया, यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे झारखंड का अपमान है. उन्होंने आज बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है और हम उनका स्वागत करते हैं. उनके शामिल होने से झारखंड में बीजेपी को मजबूती मिलेगी. राजनीति के लिए यह एक निर्णायक मोड़ है.”

