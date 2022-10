Anger Management: हमेशा महसूस करते हैं चिड़चिड़ाहट और आता है गुस्सा, डाइट में तुरंत शामिल करें ये 5 फूड

Food for Improve Mood: इंसान के खानपान और लाइफस्टाइल का सबसे ज्यादा असर उसे मूड पर पड़ता है. अगर आप भी अक्सर चिड़चिड़ाहट और गुस्से की समस्या से परेशान रहते हैं तो आपको भी तुरंत अपना खानपान बदलने (Food for Anger Management) की जरूरत है. क्योंकि, नियमित और संतुलित आहार (Regular and Balanced Diet) नहीं मिलने पर नकरात्मक असर पड़ता है और बिना बात के भी गुस्सा और चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगती है. अगर आपको भी ये समस्या है तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए.

सूरजमुखी और कद्दू के बीज

गुस्सा और चिड़चिड़ाहट महसूस करने वाले लोगों को अपनी डाइट में सूरजमुखी और कद्दू के बीज शामिल करने चाहिए, जिसमें पर्याप्‍त मात्रा में ओमेगा फैटी 3 एसिड और कई तत्‍व मौजूद होते हैं. इसका सेवन करने से डिप्रेशन कम करने के अलावा वेट कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है.

पालक

पालक (Spinach) में फोलिक एसिड के अलावा मैग्‍नीशियम प्रचूर मात्रा में पाया जाता है और दोनों ही चीजें मूड को अच्‍छा बनाए रखने में मदद करती हैं. बॉडी में फोलिक एसिड और मैग्नीशियम की कमी से चिंता और तनाव का स्तर बढ़ने लगता है.

दूध और दही

अगर आपको गुस्सा और चिड़चिड़ाहट की समस्या है तो दूध और दही को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. दूध और दही में मौजूद कैल्शियम तनाव और चिंता को दूर करता है, जबकि ट्रिप्‍टोफेन सेरोटोनिन के निर्माण में मदद करता है, जिससे मूड अच्छा रहता है. रोजाना एक गिलास दूध पीने से घबराहट, चिंता और थकान से राहत मिलती है.

ओटमील

ओटमील में प्रचूर मात्रा में सॉल्‍युबल फाइबर पाया जाता है, जो शरीर को पर्याप्त ऊर्जा देने का काम करता है. ओटमील के सेवन से चिड़चिड़ापन दूर होता है, क्योंकि इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है.

ओमेगा-3 रिच फूड

बॉडी में में सेल प्रोडक्शन में, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड काफी जरूरी होता है और खुशी की भावना महसूस कराता है. अखरोट, अलसी, सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज, सोयाबीन, स्प्राउट्स, टोफू, हरी बीन्स, ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां और स्ट्रॉबेरी में प्रचूर मात्रा में ओमेगा-3 पाया जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर