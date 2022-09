Rasmalai Recipe: इस आसान तरीके से बनाएं मुंह में रखते ही घुल जाने वाली रसमलाई, नोट करें रेसिपी

Know Here Rasmalai Recipe In Hindi: रसमलाई खाने में बड़ी ही टेस्टी लगती है, और छूने में मुलायल और स्पंजी होती है. ये एक बंगाली मिठाई है जिसमें छेने के बाल्स बनाकर उसे केसर दूध में डिप किया जाता है. अगर आप भी इस बंगाली स्वीट डिश को घर पर बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी के आसान स्टेप को फॉलो करके बना सकते हैं.

आवश्यक सामग्री

रसमलाई को बनाने के लिए आपको रीठा ( ये छेना के फूलने में मदद करता है), दूध, चीनी, विनेगर, कॉर्नफ्लोर, मैदा, केसर, पिस्ता, बादाम और रबड़ी की जरूरत पड़ेगी. तो आइए रेसिपी की ओर बढ़ते है.

रसमलाई बनाने का तरीका

रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले रीठा को काट लें, फिर उसके सारे बीज साफ कर लें और छील लें. अब पानी को गर्म करें और इसमें छीले हुए रीठा को भिगो लें. अब एक दसरे बर्तन में पिस्ता और बादाम को डालें और ब्लांच कर लें. इसके बाद जब ये ठंडे हो जाए तो इनकी स्किन को निकाल लें और पतला -पतला काट कर के रख लें. एक कढ़ई में पानी और चीनी का यूज करके चाशनी बना लें. दूध को उबाल लें और ठंडा कर लें. जब दूध ठंडा हो जाए तो इसमें विनेगर डालें और सही से मिक्स करें. दूध के फट जाने के बाद इसमें ठंडा पानी डालें और सारे दूध को एक कपड़े से छानकर दूसरे बर्तन में रख लें और धीरे -धीरे पानी निचोड़ कर अलग कर लें. अब उसमें मैदा और कॉर्न फलोर मिला लें और इसकी डो तैयार कर लें, फिर इससे छोटे छोटे बॉल्स बना लें. दूसरी तरफ चीनी और एक कप पानी को कढ़ाई में डालकर चाशनी बना लें, ये चाशनी पहले वाले चाशनी के मुताबिक गाढ़ी रहेगी. जब चाशनी में उबाल आने लगे तो उसमें थोड़ा सा तैयार किया हुआ रीठा पानी और सारी बॉल्स को आराम से डालें. जब झाग आने लगे तो रसमलाई को हल्का-हल्का दबाएं और थोड़ी देर बाद इसमें उबला पानी डालें. जब सारे झाग बैठ जाए तो रसमलाई को जो पहले चाशनी बनाई थी उसमें डाल दें और थोड़े देर के लिए भीगने दें. अब एक भगोने में दूध गर्म करें और उसमें केसर डालें और सारे रसमलाई को चाशनी से निकालकर केसर वाले दूध में डालें और अच्छे से भीगने दे. फिर प्लेट में निकालकर सर्व करें.

