Spring Fruits And Vegetables To Boost Immunity: सर्दी की अब धीरे-धीरे विदाई होने लगी है. सुबह-शाम के वक्त को छोड़ दें तो दिन में अब गर्मी होने लगी है. काफी लोगों ने मोटे कंबल और जैकेटों को अलमारी में बंद करना भी शुरू कर दिया है. डॉक्टर कहते हैं कि यह नरम-गरम मौसम बीमारियां वाला होता है. इस मौसम में वायरस और बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, जिससे खांसी-जुकाम, बुखार, गले में दर्द जैसी बीमारियां हो जाती हैं.. लिहाजा उनके हमले से खुद को बचाने के लिए अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप करना जरूरी हो जाता है. आज हम आपको ऐसी 4 फल-सब्जियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें खाकर हम अपनी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करें? (How To Boost our Immune System)

स्ट्रॉबेरी (Strawberries)

इस बदलते मौसम में स्ट्रॉबेरी (Immunity Boost Fruits) का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है. इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलता है. बसंत के मौसम में स्ट्रॉबेरी पक कर मार्केट में बिकने के लिए उपलब्ध हो जाती है. इसलिए यह आसानी से कहीं मिल भी जाती है. इसे खाने से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है.

मशरूम (Mushrooms)

मशरूम को विटामिन-डी का खजाना माना जाता है. इससे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे आप वायरस और बैक्टीरिया से आसानी से लड़ पाते हैं. आप चाहें तो मशरूम की सब्जी बनाकर खा सकते हैं या फिर इसका सूप बनाकर पी सकते हैं. मशरूम से फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद मिलती है.

पपीता (Papaya)

पपीते को बीमारियों से लड़ने वाला सबसे बेहतरीन फल माना जाता है. इसे खाने से पेट से जुड़ी कई बीमारियां दूर हो जाती है. इसे खाने से शरीर का वजन कंट्रोल में रहता है और शरीर की इम्यूनिटी (Immunity Boost Fruits) मजबूत होती है. रोजाना एक छोटा पपीता खाने से आप कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं.

संतरे (Oranges)

शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए बॉडी में विटामिन-सी का होना जरूरी होता है. संतरे और कीनू में भरपूर मात्रा में विटामिन-सी मिलता है. साथ ही कोशिकाएं डेड नहीं होती हैं. संतरे खाने से एनीमिया से लड़ने में मदद मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com- सबसे पहले, सबसे आगे