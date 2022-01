Almond and raisins benefits: इस वक्त एक साथ खाएं बादाम-किशमिश, ये बीमारियां रहेंगी दूर, मिलेंगे 7 गजब के फायदे

Almond and raisins benefits: आज हम आपके लिए बादाम और किशमिश के फायदे लेकर आए हैं ये विटामिंस और मिनरल्स से भरपूर होते हैं. इनमें प्रोटीन, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम और मैग्नीज काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. बादाम और किशमिश खाने से आप पूरे दिन एनर्जेटिक (badam or kismis khane ke fayde) रह सकते हैं. इसलिए इनका सेवन सुबह नाश्ते में करना अधिक फायदेमंद माना जाता है.

डाइट एक्सपर्ट्स डॉक्टर रंजना सिंह के अनुसार, बादाम और किशमिश को साथ में खाने से ब्लड सर्कुलेशन (blood circulation) भी बेहतर होता है, यह स्किन और बालों के लिए भी लाभकारी होता है.

बादाम और किशमिश में पोषक तत्व (almond nutrition)

बादाम पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसमें विटामिन ई और कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. बादाम में सोडियम नहीं पाया जाता है, इसलिए यह हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी लाभदायक होता है. किशमिश प्रोटीन, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से भरपूर होता है. किशमिश विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्पलेक्स का भी अच्छा सोर्स है, ये सभी पोषक तत्व हेल्दी रहने के लिए जरूरी हैं.

बादाम और किशमिश एक साथ खाने के फायदे (Benefits of eating almonds and raisins together)

1. एनर्जी बढ़ाए

डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि रोज सुबह बादाम और किशमिश खाकर हम खुद को पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक रख सकते हैं. बादाम और किशमिश एक साथ खाने से बॉडी में एनर्जी रहती है.

2. अपच का इलाज

नाश्ते में बादाम और किशमिश खाने से इनडाइजेशन (indigestion cure) की समस्या से राहत मिलती है. बादाम और किशमिश एक साथ खाने से गैस और कब्ज (constipation home remedies) में भी आराम मिलता है.

3. बाल बनेंगे लंबे-घने

बादाम में विटामिन ई (vitamin e for hair) होता है, जो बालों के लिए फायदेमंद होता है. इसके अलावा बादाम और किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है. एंटीऑक्सीडेंट बालों की सेहत के लिए जरूरी होता है.

4. त्वचा के लिए बादाम

बादाम और किशमिश को एक साथ खाने से त्वचा में निखार आता है. बादाम और किशमिश एंटीऑक्सीडेंट (antioxidant for skin) से भरपूर होते हैं, इससे त्वचा की समस्याएं दूर होती हैं. स्किन ग्लोइंग और खूबसूरत बनती है.

5. याद्दाश्त बेहतर होती है

बादाम और किशमिश एक साथ खाने से दिमाग दुरुस्त होता है. बच्चों को रोजाना बादाम और किशमिश खिलाना चाहिए, इससे उनकी याद्दाश्त तेज होगी.

6. हृदय के लिए फायदेमंद

बादाम और किशमिश इन दोनों को साथ में खाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है.

7. हड्डियां मजबूत बनेंगी

बादाम और किशमिश में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है. ऐसे में इनका सेवन करने से हड्डियों से जुड़े रोग भी दूर होते हैं. अगर आप हड्डियों से संबंधित किसी रोग से परेशान हैं, तो अपनी डाइट में बादाम और किशमिश को शामिल कर सकते हैं.

बादाम और किशमिश खाने का सही तरीका

वैसे तो बादाम और किशमिश को आप वैसे ही खा सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों को भिगोकर खाया जाए, तो अधिक लाभ (Soaked Almonds With Raisins Benefits) मिलता है. इसके लिए बादाम और किशमिश को रात में पानी में भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट या नाश्ते में इनका सेवन करें.

