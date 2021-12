कई बीमारियों को दूर करती है तुलसी, सर्दियों में इस वक्त करें 6 पत्तों का सेवन, मिलेंगे ये कमाल के फायदे.

Amazing Health Benefits Basil: तुलसी का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है. इस पौधे का भारतीय संस्कृति और हिन्दू धर्म से गहरा नाता तो है ही साथ ही में यह व्यक्ति की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसके लाभ तभी आपको मिलते हैं जब इसके सेवन का सही तरीका पता. इस खबर में हम आपके लिए तुलसी के पत्ते के फायदों के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

क्या कहते हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि तुलसी कई स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रचलित है. खासकर सर्दियों में तुलसी के फायदे और भी बढ़ जाते हैं. तुलसी के पत्तों का उपयोग विभिन्न प्रकार की पाक तैयारियों में किया जाता है. हेल्दी आंत से लेकर मजबूत इम्यून सिस्टम तक तुलसी के पत्तों के फायदे काफी हैं. नीचे जानिए तुलसी के पत्तों के सेवन से मिलने वाले फायदे...

विटामिन और खनिज से भरपूर है तुलसी (Basil is rich in vitamins and minerals)

तुलसी की पत्तियों में विटामिन और खनिज तत्व मौजूद होते हैं. इसमें मुख्य रूप से विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक और आयरन आदि पाए जाते हैं. इसके साथ ही तुलसी में सिट्रिक, टारटरिक एवं मैलिक एसिड पाया जाता है, ये सभी पोषक तत्व एक हेल्दी शरीर के लिए जरूरी होते हैं.

तुलसी से मिलने वाले जबरदस्त फायदे (Amazing benefits of Tulsi)

1. पाचन के लिए फायदेमंद

तुलसी पाचन और तंत्रिका तंत्र को मजबूत करती है और सिरदर्द और अनिद्रा के लिए एक अच्छा उपाय हो सकती है.

2. इन बीमारियों से बचाती है तुलसी

तुलसी के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण हृदय रोग, संधिशोथ और सूजन आंत्र की स्थिति के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं. तुलसी का सेवन बुखार, सिरदर्द, गले में खराश, सर्दी, खांसी, फ्लू को भी शांत कर सकता है

2. तनाव की समस्या खत्म करती है

तुलसी में प्राकृतिक एंटीऑक्सिडेंट की एक श्रृंखला होती है, जो शरीर के ऊतकों को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकती है. मुक्त कण शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करते हैं और कोशिकाओं को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं.

4. त्वचा के लिए लाभकारी

ऑयली स्किन वालों के लिए बेहतर स्किन क्लीन्जर एकदम सही है. यह छिद्रों को बंद करने वाली गंदगी और अशुद्धियों को दूर करने में भी मदद करता है.

6. डायबिटीज मैनेजमेंट करती है

तुलसी के सेवन से ब्लड में शुगर का स्राव धीमा हो सकता है, जो डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत जरूरी है. जड़ी बूटी में बहुत कम ग्लाइसेमिक लोड होता है. तुलसी में मौजूद आवश्यक तेल ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी मदद करता है, जो डायबिटीज रोगियों के बीच लगातार जोखिम कारक है.

कैसे करें तुलसी का सेवन

रात को तुलसी के करीब 6 पत्ते गलाकर रख दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें. इसके आधे घंटे बाद पीनी पीएं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

