सर्दियों में इस वक्त करें गुड़ का सेवन, दूर भाग जाएंगी ये बीमारियां, मिलेंगे गजब के फायदे

benefits of eating jaggery: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड़ के फायदे. गुड़ आपको कई बीमारियों से बचा सकताहै. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेहत को तंदुरुस्त बनाने में अगर चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.

गुड़ में पाए जाने वाले पोषक तत्व (nutrients found in jaggery)

आमतौर पर गुड़ का सेवन सर्दियों में ज्यादा किया जाता है. गुड़ के अंदर कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ऊर्जा, शुगर आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत को कई समस्याओं से दूर रख सकते हैं.

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि यदि व्यक्ति रात को सोने से पहले गुड़ का सेवन करता है तो इससे उसकी सेहत को कई फायदे हो सकते हैं. नीचे जानिए उनके बारे में...

रात को सोने से पहले गुड़ खाने के जबरदस्त फायदे (Amazing benefits of eating jaggery before sleeping at night)

1. एनीमिया में लाभकारी

गुड़ के सेवन से एनीमिया की समस्या से बचा जा सकता है. गुड़ के अंदर आयरन मौजूद होता है. वहीं आयरन के सेवन से शरीर में एनीमिया की कमी पूरी हो सकती है.

2. रक्तचाप के लिए उपयोगी

गुड़ के अंदर आयरन मौजूद होता है जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में मददगार साबित हो सकता है. इससे उच्च रक्तचाप की समस्या से भी बचा जा सकता है. गुड़ के अंदर पोटेशियम और सोडियम पाए जाते हैं, जो रक्तचाप को कंट्रोल करने में उपयोगी हैं.

3. स्किन के लिए फायदेमंद है गुड़

रात में गुड़ खाना सेहत के साथ स्किन के लिए भी कारगर माना जाता है. दरअसल, गुड़ के अंदर एंटीमाइक्रोबॉयल नाम का गुण रहता है, जो न केवल त्वचा के निशानों से छुटकारा दिलाता है बल्कि एडिमा और सूजन की समस्या भी दूर करता है.

4. पाचन क्रिया को बनाता है बेहतर बनाए तंदुरुस्त

गुड़ पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है. ये शरीर में डाइजेस्टिव एजेंट के रूप में काम कर सकता है, जिससे पाचन क्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है.

5. अनिद्रा की समस्या से राहत दिलाता है

रात को सोने से पहले गुड़ का सेवन यदि दूध के साथ किया जाए तो नींद बेहतर आती है. इसके अलावा सुबह ऊर्जावान भी महसूस करते हैं.

6. इम्युनिटी बूस्ट करने में लाभकारी

रात में सोने से पहले गुड़ खाने से इंसान की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो सकती है. गुड़ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में उपयोगी है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

