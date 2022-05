Apple Benefits: इस वक्त खाना शुरू करें 1 सेब, दूर होंगी ये बीमारियां, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Apple Benefits: सेब सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. सेब के सेवन से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं. सेब दुनियाभर में सबसे अधिक खाया जाने वाला फल है. खास बात ये है कि अपने बेहतरीन गुणों के कारण इसे जादुई फल भी कहा जाता है. इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट और बीमारियों से लड़ने वाले तत्व पाए जाते हैं. सेब में कुछ ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं. यही वजह है कि जिम करने वाले लोगों के लिए सेब खाने की सलाह देती है.

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह के अनुसार, डायबिटीज के खतरों को कम करने में सेब लाभकारी होता है. साथ ही यह आपके शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकता है. सेब में पेक्टिन जैसे फायदेमंद फाइबर्स भी पाए जाते हैं. हर रोज एक सेब खाने से कैंसर, हाइपरटेंशन, मधुमेह और दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है.

सेब खाने के जबरदस्त फायदे (Amazing benefits of eating apple)

सेब पाचन क्रिया को सही रखने में मददगार होते हैं.

ये दांतों को मजबूत बनाए रखने में आपकी मदद करता है.

सेब का सेवन करने से कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है.

सेब का सेवन करने से कब्ज की समस्या भी नहीं होती है.

सुबह रोजाना सेब का सेवन करने से चेहरे पर मौजूद सफेद दाग-धब्बों को कम किया जा सकता है.

कब्ज और गैस की परेशानी से जूझ रहे मरीजों के लिए सेब का सेवन लाभकारी हो सकता है.

किडनी स्टोन की समस्या से बचने के लिए आप रोजाना सुबह सेब का सेवन कर सकते हैं.

सेब के सेवन से बढ़ती उम्र की वजह से मस्ति‍ष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करने में मिलती है.

सेब खाने का सही समय (best time to eat apple)

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह के अनुसार, सेब में विटामिन C संतुलित मात्रा में होता है. साथ ही साथ इसमें आयरन और बॉरोन भी पाया जाता है. इन सभी के क़ॉम्बीनेशन से हड्डियों में ताकत आती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेब किसी भी समय खाया जा सकता है. अगर सुबह के समय आप सेब का सेवन करते हैं, तो इससे आपको अधिक लाभ होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सेब में फाइबर और पेक्टिन भरपूर रूप से मौजूद होता है. इसलिए अगर रात के वक्त इसका सेवन करते हैं तो इसे पचाने में परेशानी हो सकती है.

