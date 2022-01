अगर आप भी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो खुद से जरूर पूछिए ये 5 सवाल, पहले की तरह हसीन हो जाएगी जिंदगी!

how to get rid of depression: डिप्रेशन तेजी से पूरी दुनिया को घेर रहा है. जो लोग डिप्रेशन में हैं उन्हें खुद से पांच सवाल जरूर पूछने चाहिए. ये वो सवाल हैं, जो आपको डिप्रेशन से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे. ये वो सवाल हैं जो आपको निराशा की भावनाएं महसूस करने और फिर उसमें सुधार करने का अहसास कराएंगे. ये वो सवाल हैं जो आपसे कहेंगे कि छोड़ो डिप्रेशन और खुल कर जियो जिंदगी. खबर में नीचे जानिए कौन से हैं ये पांच सवाल...

डिप्रेशन क्या है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक़ डिप्रेशन एक आम मानसिक बीमारी है. डिप्रेशन आमतौर पर मूड में होने वाले उतार-चढ़ाव और कम समय के लिए होने वाले भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अलग है. लगातार दुखी रहना और पहले की तरह चीजों में रुचि नहीं होना इसके लक्षण हैं.

डिप्रेशन के सामान्य लक्षण (common symptoms of depression)

मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर इंसान में डिप्रेशन के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं.

जिन चीजों में पहले आनंद आता था, उनमें फिर नहीं आता.

दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी.

हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना.

खुद को अयोग्य या दोषी मानना.

एकाग्र रहने और कोई फैसले लेने में कठिनाई होना.

लगभग हर रोज बहुत अधिक या बहुत कम सोना.

सारी गतिविधियों में नीरसता आना.

बार–बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना.

डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो खुद से जरूरी पूछिए ये 5 सवाल (Ask yourself these five questions to get relief from depression)

1. मैं खुद की मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहा हूं?

अगर आप डिप्रेशन में हैं तो सबसे पहले खुद से सवाल पूछना चाहिए कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे तो पता चलेगा कि कहीं सिर्फ भावनाओं में बहकर आप अपना समय खराब तो नहीं कर रहे ? जब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा तो आप खुद डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश में जुट जाएंगे.

2. क्या मैं इस वक्त मौज-मस्ती को वक्त देता हूं?

इस वक्त क्या आपने अपना मन बदलने या आमतौर पर खुश रहने के लिए जरूरी मौज-मस्ती के लिए वक्त दिया है ? जैसा पहले दिया करते थे. खुद से सवाल कीजिए और फिर मजे को भी थोड़ा समय देना शुरू कीजिए, ऐसा करने से आपका मन बदलेगा और निराशा से छुटकारा मिलेगा.

3 क्या मैं किसी पुरानी बात को भुला नहीं पा रहा हूं?

क्या पुरानी बातें आप भुला नहीं पाए हैं? आपका मन उन्हीं बातों के बीच फंसा रहता है? तो आपको इसमें भी सुधार की जरूरत है. इसका सबसे आसान तरीका है कि आपको इससे पीछा छुड़ाने के तरीके ढूंढने होंगे. ताकि आप आगे बढ़ सकें. क्योंकि जब आप पुराने किस्सों के बीच ही रहते हैं तो आगे बढ़ना सच में मुश्किल होता है.

4. इस बुरे वक्त में मैं किससे मदद ले सकता हूं?

ये बात ज्यादातर लोग जानते हैं कि हर शख्स की जिंदगी में कम से कम एक इंसान ऐसा होता है, जो बुरे समय में मदद के लिए तैयार रहता है. आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है क्या? अगर नहीं है तो ढूंढिए. ये यही वो शख्स है, जो आपको निराशा के इस दलदल से निकाल सकता है.

5. डिप्रेशन के पहले मैं कैसा था?

आप डिप्रेशन के पहले किस तरह के इंसान थे? क्या किया करते थे? कितने खुश रहते थे? ये सारे सवाल आपको जिंदगी में खुशी वापस लाने में मदद करेंगे. ये सवाल खुद से पूछकर आप उन दिनों को याद कर पाएंगे, जिनमें आप खुल कर जीते थे. जब इन दिनों को महसूस करेंगे तो जरूर उनमें वापस जाने के बारे में सोचेंगे.

