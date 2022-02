Benefits of chakrasana: फिट रहने के लिए कृति सेनन करती हैं ये आसन, जानें इसके जबरदस्त फायदे

Benefits of chakrasana: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चक्रासन के फायदे. चक्रासन करने पर शरीर की मुद्रा किसी चक्र के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे चक्रासन कहा जाता है. इसे ऊर्ध्व धनुरासन भी कहा जाता है. इस आसन को करने से कई सारे फायदे पहुंचते हैं. यह शरीर को टोन करने के साथ ही मजबूती भी प्रदान करता है. अभिनेत्री कृति सैनन (Kriti Sanon) भी इसे करती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने नवीनतम सोशल मीडिया पोस्ट में खुद को 'वर्क इन प्रोग्रेस' बताया है. कृति ने इंस्टाग्राम पर कठिन योग पोजिशन चक्रासन में एक तस्वीर पोस्ट की.

आइए जानते हैं चक्रासन करने का सही तरीका और इससे होने वाले लाभों के बारे में.

कैसे करें चक्रासन (How to do chakrasana)

इसे करने के लिए सबसे पहले किसी एक स्थान पर सीधे खड़े हो जाएं.

अब कमर को पीछे की तरफ मोड़ें, इसे धीरे-धीरे करें.

अब हाथों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए फर्श पर सटाएं.

इस दौरान अपने दोनों पैरों को स्थिर रखें.

आपकी शारीरिक अवस्था बिल्कुल चक्र की मुद्रा में नजर आएगी.

इस स्थिति में क्षमता से अनुसार रहें और वापस सामान्य अवस्था में आ जाएं

चक्रासन करने के फायदे (Chakrasana benefits in Hindi)

चक्रासन करते समय शरीर बिल्कुल चक्र की तरह बन जाता है, इसलिए इसे चक्रासन कहा जाता है. इसे हमेशा करने से शरीर में खिंचाव आता है. नीचे जानिए इसके फायदे

दिल से जुड़ी समस्याओं को दूर रखता (chakrasana benefits) है. चक्रासन करने से बांझपन, कमर दर्द की समस्या दूर होती है. चक्रासन का नियमित अभ्यास करने से चेहरे पर निखार आता है. ये आसन रक्त वाहिकाओं (Blood vessels) को खोलता है. इसे करने से शरीर में रक्त संचार सही होता है. इसके अभ्यास से एक्स्ट्रा कैलोरी जमा नहीं होती और मोटापा कम होता है. सबसे खास बात ये हतै कि चक्रासन करने से रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है.

