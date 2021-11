Skin Whitening: लौकी का ये नुस्खा चेहरे को बना देगा पहले से ज्यादा गोरा, सिर्फ इतने दिनों में दिखेगा असर

Fair Skin Tips: गोरी त्वचा को ही सुंदर बताना, मौलिक रूप से बिल्कुल गलत है. लेकिन यह भी किसी से छिपा नहीं है कि गोरे होने की चाहत खासकर भारत में हर किसी के मन में रहती है. दरअसल, प्रदूषण, गंदगी, डेड स्किन सेल्स के कारण हमारी स्किन का रंग नैचुरल से ज्यादा गहरा लगने लगता है. लेकिन, लौकी (घीया) से बना ये नुस्खा कुछ ही दिनों में आपके चेहरे से दाग-धब्बे गायब करके उसे एकदम साफ बना देगा. जिससे आप पहले से गोरे नजर आएंगे यानी आपका नैचुरल रंग लौट आएगा.

सबसे बड़ी बात ये है कि लौकी (घीया) की ये ब्यूटी रेमेडी सिर्फ 4-5 दिनों के अंदर आपके चेहरे पर रिजल्ट दिखा देगी. आइए जानते हैं कि स्किन का रंग गोरा करने के लिए लौकी का कैसे इस्तेमाल करना है.

How to get Fair Skin: गोरा बनाने वाला लौकी का उपाय

त्वचा को गोरा बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चीजों की जरूरत पड़ेगी.

लौकी का एक छोटा टुकड़ा

1/4 चम्मच गुलाबजल

1/4 चम्मच शहद

1/4 चम्मच एलोवेरा जेल

1/4 चम्मच हल्दी

1 विटामिन-ई कैप्सूल

नुस्खा बनाने की विधि

सबसे पहले लौकी को धोकर छील लें और 6-7 गोल स्लाइस काटकर एक तरफ रख लें. अब एक कटोरी लें और उसमें हल्दी और शहद को अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद गुलाबजल और एलोवेरा जेल को डालकर भी मिश्रण को हिलाएं. आखिर में विटामिन-ई डालें और फिर से एकबार मिक्स कर लें.

गोरा होने के लिए लौकी का नुस्खा कैसे अपनाएं?

अब आप लौकी (घीया) की एक स्लाइस उठाएं और उसकी एक साइड को कटोरी में तैयार मिक्सचर में डुबोएं. मिक्सचर वाली साइड से चेहरे व गर्दन पर मसाज करें, जब मिक्सचर खत्म हो जाए, तो स्लाइस की दूसरी तरफ से भी ऐसा ही करें. ऐसे करते हुए आपको सारी 6-7 स्लाइस का इस्तेमाल कर लेना है. स्लाइस खत्म होने के बाद मिक्सचर को चेहरे पर 10 मिनट तक रहने दें. इसके बाद साफ पानी से चेहरा व गर्दन धोकर मॉश्चराइजर लगाएं. गोरा बनाने वाला लौकी का ये नुस्खा हर दिन इस्तेमाल किया जा सकता है और आपको 4-5 दिनों में असर दिखने लगेगा.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.