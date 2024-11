दिल्ली में प्रदूषण का कहर: सांस लेने में तकलीफ, खांसी, गले में जलन जैसी समस्याएं बढ़ीं

दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है. फोर्टिस एस्कॉर्ट्स, दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट और पल्मोनोलॉजी विशेषज्ञ, डॉ. अवि कुमार ने बताया कि हाल ही के दिनों में सांस लेने में तकलीफ, खांसी, गले में जलन, नाक बंद होना, नाक बहना और आंखों में खुजली जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं. उनका कहना है कि अस्पताल की ओपीडी में आने वाले मरीजों में ये लक्षण बहुत आम होते जा रहे हैं.

डॉ. अवि के अनुसार, हमारे ओपीडी में सांस लेने में दिक्कत, घरघराहट, खांसी और गले में जलन जैसी शिकायतें करने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है. वहीं, इमरजेंसी में आने वाले मरीजों में निमोनिया के केस भी बढ़ते नजर आ रहे हैं. इनमें कई मरीज ऐसे हैं जो न तो धूम्रपान करते हैं और न ही उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो इस स्थिति को और भी चिंताजनक बनाता है.

