Energy rich food:शरीर को तुरंत ताकत देती हैं ये 5 शानदार चीजें, सर्दियों के मौसम में खाने से दूर रहेंगी कई बीमारियां

Energy rich food: अगर आप थकान और उदासी महसूस कर रहे हैं तो ये कमजोरी का संकेत हो सकता है. हम देखते हैं कि सर्दी के मौसम में अक्सर लोगों को सुस्ती महसूस होती है. कई बार शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से इस समस्या से दो चार होना पड़ता है. जिसका असर हमारे रोजमर्रा के कामों पर भी पड़ता है. आइए आपको कुछ खास चीजों के बारे में बताते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करती हैं. इन्हें खाने के बाद आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे.

शरीर को तुरंत एनर्जी देने वाले फूड्स (Foods that give instant energy to the body)

1. सेब के फायदे

एनर्जी से भरपूर सेब में कार्ब्स और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसमें पाए जाने वाला नेचुरल शुगर और फाइबर शरीर में ऊर्जा के स्तर को धीरे-धीरे बढ़ाने का काम करता है और शरीर लंबे समय तक एक्टिव रहता है. सेब में एंटीऑक्सिडेंट भी अच्छी मात्रा में होता हो जो शरीर को एनर्जी देता है.

2. चुकंदर के फायदे

एक शोध में पता चला है कि चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ब्लड फ्लो को तेज करता है. चुकंदर में पाए जाने वाला नाइट्रेट शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है. इसकी वजह से ऊतकों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ता है. इसे खाने से चेहरे पर भी निखार आता है.

3. शकरकंद के फायदे

शकरकंद शरीर में एनर्जी बढ़ाने का भी काम करती है. इसमें मौजूद फाइबर और कार्ब्स को पचने में समय लगता है, इसलिए इसे खाने के बाद शरीर लंबे समय तक एक्टिव रहता है.

4. नट्स और सीड्स के फायदे

अगर आपको दिन भर की थकान दूर करनी है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना है तो मुट्ठीभर बादाम, काजू और अखरोट खाएं. इसके अलावा चिया सीड्स भी एनर्जी बढ़ाने में बेस्ट माने जाते हैं.

5. पानी के फायदे

ठंड के दिनों में लोगों की पानी पीने की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से कम एनर्जी महसूस होती है. इस मौसम में खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. इसके लिए दिनभर में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​

