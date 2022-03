Face wash TIPS: इन चीजों को लगाकर धोएं अपना चेहरा, मिलेगा शानदार निखार, चमक जाएगा फेस

Face wash TIPS: अगर आप एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहती हैं तो दिन में कम से कम दो बार चेहरा साफ करना चाहिए. ऐसा करने से चेहरे पर जमी हुई गंदगी दूर हो जाती है. स्किन को क्लीन करने के लिए फेस वॉश ( Face wash tips ) का इस्तेमाल एक बेस्ट तरीका होता है. वैसे तो चेहरे के लिए बाजार में कई तरह के महंगे और कारगर फेस वॉश मौजूद हैं, जिन्हें केमिकल्स से बनाया जाता है और कभी-कभी वो स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

ऐसे में आप घर में ही मौजूद कुछ चीजों के अपने चेहरे को साफ कर सकती हैं, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हैं और खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा. नीचे हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से आप एक चमकता हुआ चेहरा आसानी से पा सकती हैं.

इन चीजों से चेहरा धोने के फायदे (Benefits of washing face with these things)

1. दूध

इसे स्किन केयर के लिहाज से एक क्लींजर भी कहा जाता है. इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करके उसे ग्लोइंग बनाने में मददगार होता है. बढ़ते प्रदूषण और गलत खानपान के कारण रूखी और बेजान पड़ी हुई स्किन को रिपेयर करने के लिए आप दूध की मदद ले सकते हैं.

सबसे पहले 4 से 5 बड़े चम्मच दूध कटोरी में लें.

इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं.

अब इसकी चेहरे पर मसाज करें.

इसके बाद अफने चेहरे को सादे पानी से धो लें.

ये होममेड फेस वॉश में भले ही झाग न बने, पर ये बेस्ट रिजल्ट देते हैं.

2. शहद

शहद से बनने वाले होममेड फेस वॉश से स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेट रखा जा सकता है. अगर स्किन में ड्राइनेस होगी, तो उस पर पिंपल्स, एक्ने व अन्य समस्याएं बनने लगती है. ऐसे में उसकी नमी बरकरार रखना बहुत जरूरी हो जाता है.

सबसे पहले चेहरे को पानी से गीला करें.

फिर एक चम्मच शहद को चेहरे पर लगाएं.

अब हल्के हाथों से इसकी मसाज करें.

इसके बाद अपना चेहरा धो लें.

ऐसा करने से चेहरे पर आने वाले पिंपल्स के अलावा झुर्रियों की प्रॉब्लम भी सुलझ जाएगी.

3. बेसन और नींबू

ऑयली स्किन पर पिंपल्स और एक्ने की समस्या आम होती है. चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं बेसन से जमी हुई गंदगी को दूर किया जा सकता है.

एक छोटा चम्मच नींबू लें और इसमें दो चम्मच बेसन मिलाएं. इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और धीरे-धीरे मसाज करें. इसके बाद अपने चेहरे को सादे पानी से धो लें. इस होममेड फेस वॉश को आप फेस स्क्रब भी कहा जाता सकता है.

