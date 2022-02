Pregnancy में हेल्दी बच्चे के लिए बेहद जरूरी है फोलिक एसिड का सेवन? इन 5 चीजों में पाया जाता है

Folic Acid benefits in Pregnancy: हर एक गर्भवती महिला यही चाहती है कि उसके यहां जन्म लेना बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त है. इसके लिए डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान कई चीजों को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रेगनेंसी में सबसे जरूरी है गर्भवती महिला का आहार (Pregnancy Diet & Nutrition) होता है. हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए फोलिक एसिड (Folic Acid) बेहद जरूरी माना जाता है. आखिर इसके पीछे क्या कारण है? आइए विस्तार से जानते हैं..

क्या है फोलिक एसिड

फोलिक एसिड को विटामिन-बी के नाम से भी जाना जाता है. यह मुख्य रूप से खट्टे फलों, फलियों और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है. आमतौर पर इसकी पूर्ति हमें किसी न किसी खाद्य पदार्थ के जरिए हो ही जाती है, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में इसकी कमी होने पर हम कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में भी आ जाते हैं. यह ब्रेन, नर्वस सिस्टम और वाइन की हड्डी में तरल पदार्थ के लिए भी जरूरी माना जाता है.

गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी है फोलिक एसिड

एनबीटी में छपी एक रिपोर्ट के गर्भवती महिलाओं के लिए फोलिक एसिड इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि यह भ्रूण में होने वाले जन्मजात विकार जैसे स्पिना बिफिडा के खतरे को कम कर सकता है. फोलिक एसिड को कई फूड्स से लिया जा सकता है. फोलिक एसिड पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित करने के साथ-साथ शरीर में हर तरफ ऑक्सीजन पहुंचाने वाले लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है.

शरीर में फोलिक एसिड की कमी के लक्षण- Folic Acid Deficiency Symptoms

भूख न लगना अधिक थकान महसूस होना शरीर में खून की कमी होना तेज सिरदर्द होने लगना अचानक घबराहट होने लगना स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना भ्रूण का सही विकास न होना जीभ में दर्द बना रहना

फोलिक एसिड के 5 फूड सोर्स- These Are 5 Food Sources Of Folic Acid

1. अंकुरित दाल

2. साबुत अनाज

3. अंडे

4. हरी सब्जियां

5. संतरे, अंगूर और कीवी, केला

