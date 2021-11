Food For Glowing Skin: चेहरे पर चाहिए शानदार ग्लो तो खाना शुरू करें यह 5 चीजें, खिल उठेगी आपकी स्किन

Food For Glowing Skin: हम देखते हैं कि आज के दौर में हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ जिंदगी और उल्टा सीधा खानपान के चलते खूबसूरत दिखने का सपना कब टूट जाता है पता ही नहीं चलता. ऐसे में आपको आहार को संतुलित करने और अपनी डाइट में बदलाव लाना जरूरी है, तभी आप त्वचा की अंदरूनी देखभाल कर पाएंगे.

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी त्वचा दमकती तब नजर आएगी जब आप उसकी देखभाल भीतर से भी करेंगे, जो एक उचित पोषण और खानपान के जरिए ही संभव है. अंदर और बाहर से स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए डाइट (Diet For glowing skin) में उन चीजों को शामिल करें, जिससे आपकी त्वचा निखरी हुई नजर आए. नीचे जानिए उन चीजों के बारे में...

स्किन के लिए फायदेमंद ये 5 चीजें (These 5 things are beneficial for the skin)

1 - हरी सब्जियां (Green Vegetables for Glowing Skin)

हरी सब्जियां सेहत के साथ स्किन के लिए भी लाभकारी हैं. आप डाइट में मेथी, पालक, लौकी, तोरई आदि को शामिल कर सकते हैं. इन सब्जियों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और विटामिन जैसे- ए सी आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ऐसे में इनके सेवन से न केवल खून साफ होता है बल्कि यह चेहरे पर चमक बनाए रखने में बेहद मददगार है.

2. त्वचा के लिए फायदेमंद मछली (Fish for Glowing Skin)

स्किन के लिए मछली बेहद फायदेमंद होती है. मछली के अंदर omega-3 भरपूर मात्रा में मौजूद होता है. ये बालों को भी काला और घना बनाने में मदद करती है. अगर आप फ्री रेडिकल से बचना चाहते हैं और त्वचा को चमकदार बनाना चाहते हैं तो मछली खाएं.

4 - स्किन के लिए लाभकारी ब्राउन राइस (Brown Rice for Glowing Skin)

ब्राउन राइस त्वचा को स्वस्थ बनाने में भी बेहद उपयोगी है. इसके अंदर लिपिड्स मॉलिक्यूल मौजूद होता है, जो न केवल त्वचा में नमी बनाए रखता है बल्कि इसके अंदर पाए जाने वाला कैरामिड्स त्वचा में नई उर्जा प्रदान करता है.

5. स्किन के लिए फायदेमंद अनार (Pomegranate for Glowing Skin)

अनार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, ऐसे में इसके सेवन से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है. साथ ही खून की मात्रा भी बढ़ जाती है. अगर शरीर पर किसी भी तरह का घाव या चोट लग जाए तो अनार के सेवन से इस घाव को जल्दी भरा जा सकता है, इसके सेवन से त्वचा पर लालिमा छा जाती है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.