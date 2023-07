Low Energy Foods: क्या आप हर वक्त थका-थका महसूस करते हैं? तो कहीं आप ये फूड्स तो नहीं खा रहे

Foods That Make You Tired & Deplete Your Energy: अगर आप हर वक्त सुस्ती और थकान महसूस करते हैं तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और वेलबीइंग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है. वैसे तो हर वक्त थकान महसूस करने के पीछे कई वजह हो सकती हैं जैसे- लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या मेडिकल कंडिशन आदि. इसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं जिनके सेवन से आपको सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स बताने जा रहे हैं कौन से फूड्स खाने से आपकी एनर्जी में गिरावट कर देते हैं, तो चलिए जानते हैं (Foods That Make You Tired & Deplete Your Energy) हर समय थकान महसूस क्यों होती है.....

हर समय थकान महसूस क्यों होती है? (Why feel tired all the time)

फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड्स

फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड्स प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा शुगर और अनहेल्दी फैट की अधिक मात्रा में भरपूर होते हैं. इसलिए इनके सेवन से आपका ब्लड शुगर बढ़ने लगता है जिससे आपका एनर्जी लेवल गिरने लगता है जोकि आपको सुस्त और थका हुआ फील कराते हैं.

हाई शुगर से भरपूर फूड्स

वैसे तो हाई शुगर से भरपूर आहार जैसे ड्रिंक्स या पेस्ट्री आदि खाने से आपकी इंस्टेंट एनर्जी का एहसास तो हो सकता है. लेकिन थोड़े टाइम बाद आपकी एनर्जी में एकदम से गिरावट भी आ सकती है जिससे आपको सुस्ती और थकान महसूस होने लगती है.

हाई फैट से भरपूर फूड्स

वैसे तो हेल्दी फैट आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है. लेकिन वहीं फ्राइड फूड्स, फैटी मीट और फुल फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स के सेवन से आपको थकान और नींद का एहसास होता है. वहीं ऐसे फूड्स को डाइजेस्ट करने में भी अधिक वक्त लगता है.

अधिक कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन

वैसे तो कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स के सेवन से आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान होती है. लेकिन धीरे-धीरे ये एनर्जी डाउन भी होने लगती है जिससे आप सुस्ती और थकान महसूस करने लगते हैं.

