glowing skin TIPS: 1 कटोरी दही से बदल जाएगी चेहरे की रंगत, बस ऐसे करें इस्तेमाल, चमक जाएगा Face

glowing skin TIPS: इस खबर में हम आपके लिए दही और स्ट्रॉबेरी फेस पैक के फायदे लेकर आए हैं. दही और स्ट्रॉबेरी का सेवन जितना सेहत के लिए फायदेमंद है उतना ही ये दोनों स्किन के लिए भी उपयोगी है. स्ट्रॉबेरी में मौजूद विटामिन सी और एंटी-ऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करता है साथ ही रंगत में निखार भी लाता है.

स्किन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी से चेहरे के कील-मुहांसों और डेड स्किन से मुक्ति मिलती है. वहीं दही में एक प्रकार का AHA (Alpha Hydroxy Acid) लैक्टिक एसिड पाया जाता है. जो चेहरे के पिंपल्स, इंफ्लामेशन दूर करने और नयी कोशिकाएं बनाने का काम करता है.

नीचे जानिए दही और स्ट्रॉबेरी इसके इस्तेमाल का तरीका और जबरदस्त लाभ...

1. स्ट्रॉबेरी और दही

एक कटोरी में स्ट्रॉबेरी प्यूरी, दही और एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं.

इन्हें अच्छे से मिलाएं और अपने चेहरे पर लगाएं.

लगभग 10 मिनट तक लगा रहने दें.

इसके बाद गर्म पानी से धो लें.

फायदा- ये मास्क मुंहासों के इलाज में कारगर हो सकता है.

2. दही चेहरे पर ऐसे लगाएं (How to use curd on face)

3 यदि आपकी त्वचा ड्राई रहती है, तो आप दही से इस तरह तैयार करें फेस पैक.

इसके लिए आप आपको चाहिए 2 बड़ा चम्मच दही.

इसके बाद1 बड़ा चम्मच शहद, एक छोटा चम्मच नींबू का रस.

इन सभी को मिलाकर चेहरे पर अच्छी तरह से अप्लाई करें.

15 मिनट यूं ही रहने दें, फिर चेहरे को पानी से साफ कर लें.

फायदा- अगर आपकी त्वचा पर टैनिंग और पिगमेंटेशन है तो आपको इस मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए.

3. स्ट्रॉबेरी और शहद

सबसे पहले आपको कुछ स्ट्रॉबेरी को मैश करके पेस्ट बनाना होगा.

अब इसमें एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं और अच्छी तरह मिला लें.

इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें.

इसके बाद आप अपने चेहरे को हल्के गर्म पानी से धो लें.

फायदा- शहद में एंटीऑक्सीडेंट होता है. ये त्वचा की गंदगी से छुटकारा दिलाने और मुंहासों का इलाज करने में मदद कर सकता है.

4. अगर आपके चेहरे पर मुंहासे, झुर्रियां या बढ़ती उम्र के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इससे बचाव के लिए आप 10 मिनट के लिए 2 चम्मच दही सीधा अपने फेस पर लगा सकते हैं. 20 मिनट बाद उसे साफ पानी से धो लें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

