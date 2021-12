Glowing skin tips: उर्वशी रौतेला की खूबसूरती का ये है राज, चेहरे पर लगाती हैं ये 3 चीजें

Glowing skin tips: मॉडल, बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर होने के अलावा, उर्वशी ब्यूटी क्वीन भी हैं. उर्वशी रौतेला खुद को फिट रखने के लिए रोज वर्कआउट और योग करती हैं. साथ ही नियमित तौर पर खास स्किन केयर रूटीन को फॉलो करती हैं. उर्वशी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए असली खूबसूरती है, खुशी. जो लोग अंदर से खुश रहते हैं, उनके चेहरे पर इसका असर साफ झलकता है. इसके अलावा उन्होंने स्किन केयर रूटीन को लेकर भी चर्चा की थी.

ग्लोइंग स्किन के लिए उर्वशी करती हैं ये तीन काम (Urvashi does these three things for glowing skin)

पहला काम- बर्फ लगाती हैं

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उर्वशी अपनी स्किन को ग्लोइंग और फ्लॉलेस रखने के लिए दिन में बार अपनी त्वचा पर आइस लगाती हैं. एक दिन की शुरुआत करते समय और दूसरा रात को सोने जाने से पहले. दरअसल, चेहरे पर बर्फ लगाने से कई फायदे होते है.

आइस मसाज से स्किन पोर्स टाइट रहते हैं आइस लगाने से त्वचा फ्रेश बनी रहती है आइस लगाने से स्किन स्ट्रेस फ्री हो जाती है पिंग्मेंटेशन की समस्या कंट्रोल रहती है सीबम बहुत अधिक मात्रा में त्वचा पर नहीं आता

दूसरा काम- चेहरे पर हल्दी लगाती हैं

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उर्वशी अपनी स्किन को ग्लोइंग और स्मूद रखने के लिए त्वचा पर हर दिन हल्दी लगती हैं. हल्दी लगाने से स्किन जवां और खूबसूरत बनी रहती है. साथ ही ऐक्ने, पिंपल, पफीनेस जैसी कई तरह की त्वचा संबंधी समस्याएं भी दूर रहती हैं.

तीसरा काम- पर्याप्त पानी पीती हैं

उर्वशी अपनी स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए हर दिन ढेर सारा पानी पीती हैं. यह उनके स्किन केयर रेजीम का ऐसा भाग है, जो ना केवल स्किन बल्कि बालों की हेल्थ को भी फायदा करता है. साथ ही पूरे शरीर को हेल्दी और ऐक्टिव रखने में मददगार है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​​

