Hair Care Oil: सिर में लगाएं ये खास तेल, सफेद और झड़ते बालों से मिलेगा निजात, मिलेंगे ये गजब के फायदे

Hair Care Oil: अगर आप झड़ते हुए बालों से बालों से परेशान हैं तो ये खबर आपके काम की है. बालों से जुड़ी तमात तरह की समस्याओं के पीछे प्रदूषण, असंतुलित भोजन, सोने-जागने का गलत समय जैसी कई वजहें शामिल हैं. बालों से जुड़ी एक आम समस्या है जिसे डैंड्रफ कहा जाता है. ये किसी भी मौसम में हो सकती है. जब ये हो जाती है तो सिर की स्किन पर सफेद पपड़ी की तरह दिखती है. आम बोलचाल की भाषा में इसे रूसी भी कहते हैं.

बालों के लिए बेस्ट हैं नेचुरल तेल

सही केयर नहीं होने से बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है. इस समस्या से बचने के लिए 3 नेचुरल ऑयल बहुत अच्‍छे नतीजे दे सकते हैं. ये तेल बालों को झड़ने और सफेद होने से रोकने में कारगर साबित होतते हैं.

बालों के लिए कौन सा तेल फायदेमंद? (Which oil is beneficial for hair)

1. तिल का तेल (Sesame oil)

सबसे पहले तिल का तेल खरीद लाएं अब इसे हफ्ते में तीन बार बालों में अच्‍छे से लगाएं. कुछ ही दिन में बालों की सेहत में फर्क साफ नजर आने लगेगा.

लाभ- तिल के तेल में ढेर सारा फैटी एसिड होता है, जो बालों के रूखेपन को दूर करता है. इस तेल में पाया जाने वाला विटामिन ए और सी बालों की ग्रोथ करता है.

2. नीम का तेल (neem oil)

सबसे पहले यह तेल बनाने के लिए नीम के सूखे पत्‍तों को बारीक पीस लें.

अब उसमें जैतून का तेल मिला लें.

फिर इसे बालों की जड़ों में लगाएं.

1 से 2 घंटे बाद शैंपू कर लें.

इससे ना तो रूसी होगी और ना बाल झड़ेंगे, ना ही सफेद होंगे.

लाभ- नीम का तेल एक ऐसा नेचुरल ऑयल है, जो बालों के रूखेपन को दूर करता है और उनमें रूसी होने से बचाता है.

3. नारियल का तेल (coconut oil)

सबसे पहले आपको नारियल का तेल खरीदना है

अब नारियल के तेल में मैथी के दाने उबालें

अब उसमें प्‍याज का रस मिलाकर लगाएं.

लाभ- नारियल का तेल रूसी खत्‍म करने के लिए नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगाएं. ये बालों को मजबूत और शाइनी भी बनाता है.

Disclaimer

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.