HAIR CARE TIPS: कमजोर बालों को जड़ से मजबूत बना देगी ये 1 चीज, हेयर हो जाएंगे काले, घने, लंबे, चमक भी आएगी

HAIR CARE TIPS: हम देखते हैं कि मौसम कोई भी हो ज्यादातर लोगों को किसी न किसी रूप में बालों की समस्या रहती ही है. डैंड्रफ, बालों का झड़ना, घुंघराले बालों से लेकर दोमुंहे बालों तक, सब कुछ आम समस्याओं में से एक है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इन सबसे निजात पाने के लिए एलोवेरा एक बेहद महत्वपूर्ण उपाय है, लेकिन सिर्फ एलोवेरा अकेले ही आपके बालों को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसके लिए आपको कुछ चीजों के साथ मिक्स करके उसका इस्तेमाल करना होगा.

बालों के लिए फायदेमंद है एलोवेरा (Aloe vera is beneficial for hair)

एलोवेरा में विटामिन ए विटामिन बी और विटामिन सी मौजूद होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है. इसका इस्तेमाल बालों और स्कैल्प पर करने से बाल जड़ों से मज़बूत होते हैं. साथ ही डैंड्रफ से भी निजात मिलती है. हेयर फॉल से बचने के लिए आप एलोवेरा जेल में नारियल का तेल मिलाकर करें इस्तेमाल.

बालों की कई समस्याओं में इस तरह करें एलोवेरा का इस्तेमाल (Use aloe vera in this way in many hair problems)

1.बालों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद एलोवेरा

बढ़ते प्रदूषण के कारण बालों के लिए कई तरह से नुकसान पहुंचाता है. इसके अलावा कुछ केमिकल युक्त उत्पादक भी बालों के विकास और बाल टूटने के पीछे के मुख्य कारण हैं, लेकिन एलोवेरा मास्क आपकी इसमें सहायता कर सकता है.

इस तरह करें इस्तेमाल

एक चम्मच एलोवेरा जेल को कैस्टर ऑयल और अंडे के साथ मिलाएं. अब आप इसे अच्छी तरह से अपने स्कैल्प पर लगाएं. इसे 30 मिनट तक रखें और फिर माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरह धो लें. कृपया याद रखें कि अपने बालों को ब्लो ड्राई न करें. उन्हें सामान्य रूप से सूखने दें या आप अपने बालों को धूप में सुखा सकती हैं.

2.डैंड्रफ की समस्या से बचने के लिए एलोवेरा

हवा में कम नमी के कारण सिर की त्वचा में अत्यधिक सूखापन आ जाता है. इसलिए मौसम में अदला-बदली करने से बालों का झड़ना बड़ा हो जाता है और यह आपके अयाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है. अगर आप अपने बालों की देखभाल नहीं करेंगी तो आपको डैंड्रफ और बाद में बालों का झड़ना जैसी समस्या जरूर होगी.

ऐसे करें इस्तेमाल

एलोवेरा जेल को नारियल के तेल और नींबू के साथ मिलाएं

इन तीनों चीजों को आपस में अच्छी तरह मिलाएं.

फिर थोड़ा गर्म करें और अपने स्कैल्प पर लगाएं.

अब अपनी उंगलियों से अपने स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करें.

इसे 30 से 40 मिनट से ज्यादा न रखें.

3.डीप कंडीशनिंग के लिए एलोवेरा

रूखे और घुंघराले बालों का मतलब है अधिक बाल झड़ना, आप एलोवेरा की मदद से बालों की डीप कंडीशनिंग कर सकते हैं. ऐसा करने से बालों के झड़ने की समस्या से निजात मिलेगी.

इस तरह करें इस्तेमाल

सबसे पहले दही और एलोवेरा को एक साथ लें.

अब एलोवेरा जेल में दही और शहद मिलाएं.

इस मिक्स को अपने बालों पर अच्छी तरह लगाएं.

ये बालों के लिए परम हाइड्रेटिंग उपचार है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

