रोज सुबह-सुबह 5 मिनट तक करें ये योगासन, पूरा दिन रहेंगे एनर्जेटिक, दूर भाग जाएंगी कई बीमारियां

healthy yoga: योग का जीवन में खास महत्व है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मानसिक और शारीरिक स्तर की तमाम समस्याओं के निवारण के लिए योग लाभदायक होता है. अगर आप नियमित तौर पर योगासन का अभ्यास करते हैं तो कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, साथ ही मानसिक तनाव को खत्म कर शरीर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं.

सुस्त मन और शरीर से बाहर निकलने के लिए बेहतर ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए प्रतिदिन सुबह खुद को पांच मिनट दें. इन पांच मिनट में आप ऐसे योगासन का अभ्यास करें, जो आपके मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह करें. नीचे जानिए उनके बारे में...

हेल्दी रहने के लिए करें यह योगासन (Do this yoga asana to stay healthy)

1. भुजंगासन (Bhujangasana)

सबसे पहले जमीन पर पेट के लेट जाएं.

अपनी दोनों हथेलियों को फर्श पर कंधे की चौड़ाई से अलग रखते हुए शरीर के निचले भाग को जमीन पर रखें.

सांस लें और शरीर के ऊपरी भाग या छाती को फर्श से ऊपर उठाएं.

फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को फर्श पर दोबारा ले जाएं.

ये आसन शरीर को लचीला बनाता है.

पेट की चर्बी भी कम करने में मदद करता है

2. ताड़ासन (Tadasana)

सबसे पहले सीधा खड़े हो जाएं.

दोनों पैरों की एड़ियों और पंजों को बीच कुछ दूरी बनाएं.

अब दोनों हाथों को कमर की सीध में ऊपर उठाएं.

हाथों को उठाते हुए हथेलियों और उंगलियों को मिला लें.

इस दौरान आप अपनी गर्दन सीधी रखें.

नजर सामने करते हुए पैरों की एड़ियों को ऊपर की ओर उठाएं.

इस दौरान पूरे शरीर का भार पंजो पर करें.

पेट को अंदर करते हुए इस पोज में संतुलन बनाएं रखें.

रीढ़ की हड्डी में खिचाव लाकर उसके विकारों को मिटाता है.

3. सुखासन (Sukhasana)

सबसे पहले योगा मैट पर पालथी लगाकर बैठ जाएं.

इसके बाद दोनों हाथों को ओम की अवस्था में अपने घुटनों पर रख लें.

आसन को करते वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए.

आंखें बंद रखें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें.

इस आसन में कम से कम 10 मिनट तक रहें.

ये आसन तनाव कम करने में मदद कर सकता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

