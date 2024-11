Hemant Soren: शपथ से पहले पीएम मोदी और शाह से मिले हेमंत सोरेन, बाले- आशीर्वाद लेने आया हूं

Hemant Soren PM Modi Meeting: झारखंड के भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने दोनों नेताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा, 'मैं यहां आशीर्वाद लेने आया हूं.' सोरेन ने यह बयान ऐसे समय दिया जब वह 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं.

भारी बहुमत के साथ झारखंड में सरकार बनाने की तैयारी

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व में गठबंधन को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत मिला है. 81 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसमें झामुमो को 34, कांग्रेस को 16 और राजद को 4 सीटें मिली हैं. यह झारखंड की राजनीति में पहली बार हो रहा है जब कोई सरकार दो-तिहाई बहुमत के साथ बन रही है.

#WATCH | Delhi: After meeting Union HM Amit Shah, Jharkhand CM-designate Hemant Soren says, "Greetings to all of you...There will be meetings even in the days ahead...There are a lot of things. We have to form our government. We came here for blessings." pic.twitter.com/rgyQwKnPIT

— ANI (@ANI) November 26, 2024