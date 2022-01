शरीर में दिखें ये 4 लक्षण तो तुरंत शुरू कर दें एक्सरसाइज, वरना घेर लेंगी गंभीर बीमारियां

Exercise is necessary to stay healthy: हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फिट और हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट लेना बेहद जरूरी है. अगर आप नियमित तौर पर एक्सरसाइज करते हैं तो कई बीमारियां जैसे डायब‍िटीज, थायराइड, बीपी, हार्ट ड‍िसीज दूर रहती हैं, लेक‍िन अगर आप कसरत नहीं करते तो आपको शरीर और स्‍क‍िन मुरझा जाएगी और आपको बीमार‍ियां होने लगेंगी.

इस खबर में हम आपके लिए शरीर में नजर आने वाले 4 ऐसे लक्षणों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनके दिखने पर आपको तुरंत एक्‍सरसाइज करना शुरू कर देना चाह‍िए.

ये लक्षण दिखें तो तुरंत शुरू कर दें एक्सरसाइज (If you see these symptoms then start exercising immediately)

1. स्‍क‍िन में बदलाव

अगर आपको खुद की स्‍क‍िन मुरझाई हुई नजर आए और एज‍िंग साइंस जैसे झुर्रियां भी नजर आएं तो एक्सरसाइज को डेली रूटीन में जरूर शामिल करें. क्योंकि एक्‍सरसाइज करने से ब्‍लड फ्लो बढ़ता है, ज‍िससे स्‍क‍िन में एज‍िंग साइंस कम होते हैं.

2. ब्‍लड प्रेशर ज्‍यादा रहना

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपका ब्‍लड प्रेशर ज्‍यादातर बढ़ा हुआ आ रहा है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये एक गंभीर लक्षण है. ब्‍लड प्रेशर को कंट्रोल करने के ल‍िए आपको रोजाना कसरत करनी चाह‍िए.

3. हर समय तनाव महसूस करना

अगर आप हमेशा तनाव महसूस होता है तो सावधान हो जाएं ये भी वो लक्षण है, जो आपको एक्‍सरसाइज को अपने रूटीन में शाम‍िल करने का संकेत देता है. आप रोजाना मेड‍िटेशन, योगा, वॉक‍िंग और कॉर्ड‍ियो को अपने रूटीन में शाम‍िल करके आप तनाव के लक्षण से बच सकते हैं.

4. बैक में दर्द होना

अगर लेटकर या बैठते समय आपको लोअर बैक में दर्द होता है तो भी आपको एक्‍सरसाइज शुरू कर देनी चाहि‍ए. क्योंकि एक्‍सरसाइज न करने के कारण कमर या पीठ में अकड़न आ जाती है और आपको दर्द महसूस होता है. आप जब कसरत शुरू करेंगे तो ये दर्द खुद ही दूर हो जाएगा, ध्‍यान न देने पर समस्‍या बढ़ सकती है और आपको स्‍पाइन की समस्‍या भी हो सकती है.

